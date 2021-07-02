Чемпион мира по скиатлону Большунов получил диплом пензенского вуза

Лыжник Александр Большунов и его жена Анна в перерыве между сборами приехали в Пензу, чтобы получить дипломы об окончании Пензенского госуниверситета. Они вместе окончили институт физкультуры и спорта.

Молодые супруги недавно вернулись из Крыма, где Александр получил неожиданную травму. Пока он полностью не восстановился, но завтра уже отправляется на сборы в Италию. Там он надеется поправить здоровье и выйти на финишную прямую подготовки к Олимпиаде в Пекине.

- В том году пандемия сказалась на всех - сто процентов. В этом году мы привыкли к ограничениям. Поэтому сейчас сказать, что подготовка срывается, было бы неправильно. Есть опыт, как и что делать. Подготовка идет. Есть некоторые проблемы со здоровьем, но они решаемые. Надеюсь, что уже в течение недели начну тренироваться в полном объеме, - пояснил Александр Большунов.

Прошлый сезон он назвал удачным, когда выиграл первую золотую медаль чемпионата мира и Кубок мира. Норвежцы прозвали его идеальным лыжником, хотя сам Александр очень скромно говорит о своих достижениях. Он признался, что не склонен долго переживать неудачи, воспринимает их как полезный опыт. Уже на следующее утро он готов к новым задачам и концентрируется на результате.

Российский лыжник не держит зла на норвежца Йоханнес Клебо, который первым в истории дважды выиграл спринт на чемпионате мира и сломал ему палку во время преследования на лыжне. После инцидента российский спортсмен пригласил норвежца на свою свадьбу в апреле этого года, но то не смог приехать из-за съемок. Александр Большунов признался, что не обижен.

Вместе с супругой Александр учился в Институте физической культуры и спорта ПГУ. Анна уже закончила магистратуру и работает специалистом в Федерации лыжных гонок России. Александр получил степень бакалавра.

- Мы гордимся вдвойне, что Александр Большунов является студентом нашего университета. Я наблюдаю за его выступлениями. Мы все с восхищением за ним следим. Им нельзя не восхищаться, - признался ректор Пензенского госуниверситета Александр Гуляков.

Супруги рассказали, что большую часть их жизни сейчас занимает спорт. Сходить в кино - это большая редкость. Недавно удалось вместе посмотреть футбол - игру сборной России с Данией на Чемпионате Европы, но вечер оказался смазан разочарованием. В их собственном доме идет ремонт, поэтому они пока живут в разъездах, но всегда поддерживают друг друга.

Александр Большунов продолжит образование в Пензе, он подал документы в магистратуру.