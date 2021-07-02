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02.07.2021 11:36
Рубрика: Спорт

Кот-оракул из Эрмитажа предсказал победу футболистов из Испании

Текст: Татьяна Тюменева

Белоснежный кот Ахилл, проживающий в Эрмитаже и славящийся правильными предсказаниями результатов спортивных турниров, выдал очередной прогноз: сегодня в четвертьфинальном матче Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании победа достанется испанской команде. Об этом говорится в сообщении ТАСС. Матч начнется в 19 часов.

Фото: iStock
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Прогноз сделан на основании того, что Ахилл сегодня поел из миски с флагом Испании.

Что касается Евро-2020, то, как ни странно, белоснежный кот достаточно правильно предсказывает результаты. Большая часть его предсказаний оказывается абсолютно верной. Как это ему удается - загадка.

Кстати, кот имеет собственный паспорт болельщика, а в фан-зоне у него есть собственный домик, где можно отдохнуть и укрыться от посторонних глаз. Поклонники футбола обожают фотографироваться с котом-оракулом.

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