СМИ: Часть соревнований Олимпиады в Токио может пройти без зрителей

Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают вариант запрета доступа зрителей на некоторые соревнования, сообщает газета Yomiuri.

Без болельщиков могут пройти старты, проходящие в вечернее время и соревнования на больших объектах. Этот вопрос будет обсуждаться 8 июля в ходе пятисторонних переговоров с участием представителей Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета, оргкомитета Игр и властей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса и состоится с 23 июля по 8 августа. Турнир пройдет без иностранных зрителей, число местных болельщиков предполагается ограничить десятью тысячами на объект, если это не превышает 50% от общей заполняемости.