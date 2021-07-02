Станислав Черчесов: В моей команде никогда не будет психолога

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему при нем в национальной команде не будет работать психолог.

"Если вы считаете, что под моим руководством футболисты чувствуют себя некомфортно, я с вами не соглашусь. У нас атмосфера в команде, и любой это подтверждает. Но чтобы команда стала командой, должны определенные вещи происходить. Победы на последних секундах и так далее. Этого не было, и не было веры в какие-то вещи.

Другое дело, есть большой турнир, который оказывает определенное давление. С Сан-Марино можно пропустить и отыграться, потому что у тебя есть запас прочности. Сейчас у нас запаса прочности не было. Вот этого нам и не хватило. Все говорили, что я беру Габулова, потому что он мой земляк. Сейчас меня сильно расстроил Джанаев, получивший травму. Это те игроки, которые мимо не пройдут. У нас есть Дзюба, Джикия - они лидеры. А баланса - "один добрый, другой страшный", такого у нас не было. Но психологов у меня в команде не будет. Или не будет психолога, который сам не играл на чемпионате мира и не знает, что это такое.

Когда я учился за границей тренерскому мастерству, у нас был предмет "тренерская психология". Преподавал человек, который никогда не был спортсменом и, наверное, уже никогда не будет. Однажды он задал тест. Нас оставили за аудиторией. Меня вызывают. Преподаватель говорит: "Станя, вот тебе пять шариков, покидай в кувшин". Я покидал. Преподаватель мне и говорит: "Тот, кто был до тебя, он три шарика попал". Я ему отвечаю: "Господин преподаватель, вы мне сказали, покидай, я и покидал. Вы бы мне сказали, что человек до меня три шарика попал, я бы умер, но попал больше. Это спортивная злость", - сказал Станислав Черчесов.

По статистике, под руководством Станислава Черчесова сборная России 28 раз пропускала первой и лишь однажды при таком развитии событий смогла выиграть.