Заключительный матч петербургской программы Евро-2020 определит первого полуфиналиста турнира. Швейцария, уже установившая свой рекорд на чемпионатах Европы, впервые дойдя до четвертьфинала, попробует шагнуть еще дальше. Для этого всего-то надо обыграть Испанию.

Швейцарцы уже совершили главную сенсацию турнира, выбив французов. Уступав 1:3 да еще и с незабитым пенальти, сборная Швейцарии сумела прийти в себя, отыграться и в конце концов оказаться сильнее. Отчасти им помог главный тренер Франции Дешам, выпустивший непривычный стартовый состав и начудивший в конце. Но, конечно, надо отдать должное Швейцарии - на Евро больше нет чемпионов мира.

Испанцы в своем четвертьфинале с Хорватией тоже не обошлись без приключений. Как и Франция, они вели 3:1. В концовке все перевернулось - хорваты мало того, что отыгрались, в дополнительное время на кураже дважды били в упор и не забили каким-то чудом. На этом фарт закончился, испанцы сумели забить дважды в течение трех минут и уже окончательно снять вопрос о победителе. На то, чтобы еще раз вернуться в игру, у хорватов не хватило ни сил, ни времени.

Трудно предположить, как будет складываться этот четвертьфинал. Наверняка испанцы заберут себе мяч. По ходу турнира их процент владения стабильно в районе 70. Поэтому в первую очередь надо опасаться швейцарских контратак. К слову, последняя встреча команд на крупном турнире была на чемпионате мира 2010 года. И тогда швейцарцы оказались сильнее при подавляющем преимуществе Испании. А после такого триумфа в 1/8 финала почему бы не снять скальп с еще одного гранда.

Матч Швейцария - Испания начнется в 19:00 мск, присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!