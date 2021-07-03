Джеймс Моррисон споет на вручении наград лучшим фигуристам

Новости

Вышел русский тизер "Чепелуэйта" с Броуди - нового сериала по Кингу 16:42
Президент Ирана прогнозирует пятую волну коронавируса в стране 16:36
В Самаре убита вдова, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира 16:16
Поток автомобилей через Крымский мост увеличился вдвое 16:00
На Дону пьяный подросток врезался в дерево на автомобиле, погибли двое 15:58
Власти Москвы накажут "Доброход" за массовые антиковидные нарушения 15:40
Монгольская часть ралли "Шелковый путь" отменена 15:38
Вышел трейлер "Рожденного быть убитым" с Алисией Викандер 15:32
Шайхутдинов вошел в число лидеров "Гражданской платформы" на выборах в ГД 15:29
В Анапе будет создан новый туристический кластер 15:22
Пентагон назвал срок вывода американских войск из Афганистана 15:08
Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму от "Яблока" 14:58
Мужчины быстрее находят новую работу, чем женщины 14:41
Эксперт посоветовал заклеивать камеры ноутбуков и смартфонов 14:36
Умер актер Стюарт Дэймон, звезда американских "мыльных опер" 14:32
Денис Проценко призвал остановить "Шелковый путь" из-за угрозы бубонной чумы 14:16
Стали известны время и место прощания и похорон Николая Сличенко 14:16
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту выброса хлора 14:16
У лежащего в реанимации на ИВЛ Петра Мамонова поражено 80% легких 14:04
В Астрахани спасатели ищут пропавших внуков утонувшей женщины 13:57
Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море 13:55
В Сочи пассажира сняли с рейса из-за агрессивного поведения 13:38
Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары 13:30
В Бийске произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер" 13:26
В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 16:27
Рубрика: Спорт

Джеймс Моррисон споет на вручении наград лучшим фигуристам

Текст: Николай Долгополов
Премия Международного Союза конькобежцев (ИСУ) и компании "Art on Ice" вручается с прошлого года. Среди победителей было двое россиян. Звание "Лучшему тренеру" присуждено Этери Тутберидзе, "Лучшим новичком" оказалась Алена Косторная. И если победа тренера не подвергалась сомнению, то о "Лучшем новичке" говорили так, как говорят всегда, когда мнения разделились: "А почему не…?"
Фото: ADRIEN PERRITAZ/EPA Фото: ADRIEN PERRITAZ/EPA
Фото: ADRIEN PERRITAZ/EPA

В этом году, похоже, споров станет гораздо меньше. Хотя был проведен чемпионат мира и сильнейшие определены, устроители ограничили число премий до одной-единственной - "За достижения на протяжении всей карьеры". Причина резких сокращений в том, что, по мнению ИСУ, многие международные состязания были отменены, выбирать претендентов сложно. Мне же почему-то показалось, что кто-то испугался: вдруг среди кандидатов, а то и победителей будет слишком много россиян.

ИСУ внес изменения в правила для фигуристов и конькобежцев

Церемония пройдет 10 июля и будет показана на ISU Skating Awards page с 16:00 по центрально-европейскому летнему времени. Любителий фигурного катания увидят выступления некоторых знаменитостей, услышат интервью с ними. Ведут церемонию американские ледовые танцоры на льду Танит и Чарли Уйат.

Ну, а британская мегазвезда Джеймс Моррисон украсит торжество своими песнями, в числе которых великолепные хиты "Wonderful World", "You Give Me Something"". Быть может, выступление Моррисона и будет самым ярким моментом церемонии.

Спорт Фигурное катание