Джеймс Моррисон споет на вручении наград лучшим фигуристам

Премия Международного Союза конькобежцев (ИСУ) и компании "Art on Ice" вручается с прошлого года. Среди победителей было двое россиян. Звание "Лучшему тренеру" присуждено Этери Тутберидзе, "Лучшим новичком" оказалась Алена Косторная. И если победа тренера не подвергалась сомнению, то о "Лучшем новичке" говорили так, как говорят всегда, когда мнения разделились: "А почему не…?"

В этом году, похоже, споров станет гораздо меньше. Хотя был проведен чемпионат мира и сильнейшие определены, устроители ограничили число премий до одной-единственной - "За достижения на протяжении всей карьеры". Причина резких сокращений в том, что, по мнению ИСУ, многие международные состязания были отменены, выбирать претендентов сложно. Мне же почему-то показалось, что кто-то испугался: вдруг среди кандидатов, а то и победителей будет слишком много россиян.

Церемония пройдет 10 июля и будет показана на ISU Skating Awards page с 16:00 по центрально-европейскому летнему времени. Любителий фигурного катания увидят выступления некоторых знаменитостей, услышат интервью с ними. Ведут церемонию американские ледовые танцоры на льду Танит и Чарли Уйат.

Ну, а британская мегазвезда Джеймс Моррисон украсит торжество своими песнями, в числе которых великолепные хиты "Wonderful World", "You Give Me Something"". Быть может, выступление Моррисона и будет самым ярким моментом церемонии.