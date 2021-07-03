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03.07.2021 00:08
Рубрика: Спорт

Италия обыграла бельгийцев в четвертьфинале Евро-2020

Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В четвертьфинале "Скуадра адзурра" одолела с минимальным счетом Бельгию - 2:1.
Текст: Артур Нанян

Многие эксперты называли этот матч досрочным финалом. И в самом деле: встречались одни из самых ярких команд не только Европы, но и мира. Итальянцы при Роберто Манчини набрали потрясающий ход, а бельгийцы после "бронзы" чемпионата мира-2018 нацеливались на нечто большее.

Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
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Так получилось, что все голы в этом поединке были забиты еще до перерыва: Италия повела 2:0 благодаря голам Николо Бареллы и Лоренцо Инсиньи, на что "красные дьяволы" ответили точным ударом с пенальти Ромелу Лукаку. Во второй половине бельгийцы создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет, но им не повезло. Самый убойный шанс упустил Лукаку, не забивший в пустые ворота.

Добавим, что в полуфинале 6 июля в Лондоне Италия встретится с Испанией, одолевшей в серии пенальти Швейцарию (1:1, 3:1).

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