Италия обыграла бельгийцев в четвертьфинале Евро-2020

Многие эксперты называли этот матч досрочным финалом. И в самом деле: встречались одни из самых ярких команд не только Европы, но и мира. Итальянцы при Роберто Манчини набрали потрясающий ход, а бельгийцы после "бронзы" чемпионата мира-2018 нацеливались на нечто большее.

Так получилось, что все голы в этом поединке были забиты еще до перерыва: Италия повела 2:0 благодаря голам Николо Бареллы и Лоренцо Инсиньи, на что "красные дьяволы" ответили точным ударом с пенальти Ромелу Лукаку. Во второй половине бельгийцы создали достаточно моментов, чтобы сравнять счет, но им не повезло. Самый убойный шанс упустил Лукаку, не забивший в пустые ворота.

Добавим, что в полуфинале 6 июля в Лондоне Италия встретится с Испанией, одолевшей в серии пенальти Швейцарию (1:1, 3:1).