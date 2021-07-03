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03.07.2021 17:22
Рубрика: Спорт

Кириленко дал оценку выступлению баскетболистов в олимпийском отборе

Текст: Илья Трисвятский
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал предметную оценку неудачному выступлению нашей мужской национальной дружины в олимпийском отборочном турнире. В хорватском Сплите команда потерпела поражения от Мексики и Германии, досрочно покинув соревнования.

"Пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться, - приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ. - Еще три года назад я говорил, что после олимпийского цикла с этим моментом придется встретиться. В сборной остается все меньше игроков, которые были в "медальных" командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. Ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российские баскетболисты не пробились на Олимпиаду

"На Евробаскете-2017 мы собрали всех сильнейших - и в результате боролись за медали. В 2019-м мы надеялись, что это поколение еще раз ярко проявит себя на мировом первенстве. Не случилось, перед поездкой в Китай лишились огромного количества игроков из-за травм. Хочется сказать спасибо главному тренеру Сергею Базаревичу за этот четырехлетний цикл, в котором он выжимал максимум из любого состава. Не показали мы себя только в олимпийской квалификации - это самый неудачный турнир, который я видел", - сказал Кириленко.

Кириленко знает, о чем говорит. Он на протяжении многих лет являлся безоговорочным лидером сборной, сделал огромный вклад в нашу победу на Евробаскете-2007, "бронзовый" успех на Олимпиаде-2012, был знаменосцем российской делегации на церемонии торжественного открытия летних Играх 2008 года в китайском Пекине. А РФБ Кириленко возглавил почти сразу после завершения игровой карьеры, в 2015-м.

"На оценку выступления в Сплите сильно влияет результат. Большинству ребят не хватает качественного опыта игры с топ-соперниками и под давлением. Не будем делать серьезных выводов - еще год назад было примерно понятно, что сейчас это будет происходить, - продолжил Кириленко. - Конечно, если бы проиграли в полуфинале квалификации или в финале - нам всем было бы чуточку приятнее. Однако посыпать голову пеплом нет смысла - нужно продолжать работать дальше. Команде предстоят очень сложные три-четыре года: нам недостает прослойки игроков среднего возраста - от 24 до 30 лет. То есть мало тех, кто в ближайшие годы может повести за собой сборную России. Очень талантливое поколение от 19 до 22, но ему потребуются эти несколько лет, чтобы обрасти опытом и уверенно войти в обойму национальной команды.

Даже в столь сложной ситуации глава РФБ видит определенный повод для оптимизма: "Все последние пять лет мы с Базаревичем говорили о том, что нужно постоянно вводить в сборную новых игроков, порой даже искусственно, и давать им время. Яркий пример - 19-летний Антон Карданахишвили, разыгрывающий с отличными данными, видением площадки и хорошими габаритами. Получил шанс, воспользовался им, и в результате у нас есть новый кандидат в сборную с хорошей и многолетней перспективой. Дальнейшее развитие зависит уже от него. Я бы хотел, чтобы таких у нас появилось 5-6 человек: один после 2016 года, один после 2017-го и так далее. Но здесь сложно тренеру предъявить претензии: турниры сборных скоротечны, ответственность слишком большая. Сейчас пришло время реструктуризировать команду. И больше мы не сможем, как в прошлые годы, думать: "Ну, уж если сейчас соберем всех лучших, то покажем результат".

Спорт Баскетбол