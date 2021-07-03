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03.07.2021 03:43
Рубрика: Спорт

Приморский экстремал пройдет по Амуру на сап-борде путем Невельского

Текст: Александр Филимоненко

Известный приморский спортсмен и путешественник Максим Харченко отправился в очередную экспедицию на сап-борде по Амуру по маршруту адмирала Геннадия Невельского. Экстремал стартовал в Хабаровске с набережной, носящей имя флотоводца.

Фото: из личного архива Максима Харченко
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"Я иду по следам адмирала Невельского, чтобы привлечь внимание к его личности и заслугам. Невельской в своей книге сухо писал о тех событиях. Когда я вернусь из экспедиции, погружусь в исследовательскую работу", - уточнил Максим Харченко в интервью ТАСС. Конечная цель маршрута - архипелаг Оуля Куру на реке Амур, куда Невельской шел, чтобы обеспечить безопасность первого сплава россиян в 1854 году.

"Название архипелага Оуля Куру утрачено, мне предстоит найти это место. По немногочисленным источникам я определил квадрат поисков", - отметил Харченко, добавив, что из-за амурского паводка острова могут уйти под воду.

По словам путешественника, важно добраться до Комсомольска-на-Амуре до прихода туда гребня паводка. Многое будет зависеть от ветра, течения и других обстоятельств.

Все экспедиции Харченко проходят под флагом Русского географического общества. Поддерживает приморца комитет по туризму минкультуры Хабаровского края. Если потребуется, главы поселений Нижнего Амура окажут помощь спортсмену.

Напомним, путешествовать по следам Невельского Максим Харченко начал в 2018 году. На сап-борде он прошел по следам шлюпочного перехода адмирала, открывшего пролив между материком и Сахалином. В 2019 году Харченко повторил путь участника Амурской экспедиции Николая Бошняка (из Приморья до Советской Гавани) и финишировал в заливе Чихачева. В 2020 году с морского побережья экстремал прошел по озерам к Амуру и закончил маршрут в его устье. А в марте 2021 года состоялась первая зимняя экспедиция Харченко, который по льду Амурского лимана преодолел путь от Николаевского поста до Залива Счастья.

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