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03.07.2021 08:38
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2020 Украина - Англия

Текст: Елена Казьмина

В последнем четвертьфинальном матче Евро-2020 сыграют сборные Украины и Англии. Встреча пройдет на стадионе "Олимпико" в Риме.

Фото: EPA
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Сборная Украины впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы и дальше сотворила еще одну сенсацию - обыграла Швецию в 1/8 финала со счетом 2:1. Да, без везения не обошлось: попадания в штангу и перекладину от Эмиля Форсберга, удаление Маркуса Даниэльсона... Как итог - победа в дополнительное время. В любом случае, Украина показала свою сплоченность и стойкость и останавливаться на достигнутом не собирается.

"Постараемся навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата", - заявил Шевченко накануне встречи в Риме.

Независимо от поединка с англичанами Украина уже показала себя блестяще, а на сборную Англию перед сегодняшним матчем оказывается большое давление. Болельщики ждут от нее только выхода в полуфинал.

Фото: AFP
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В 1/8 финала англичане уверенно одолели немцев - 2:0. Более того, команда Гарета Саутгейта - единственная сборная, еще ни разу не пропускавшая на этом Евро.

Судя по прогнозам экспертов, англичане должны без труда пройти украинцев. Но футбол тем и прекрасен, что в нем порой не все так предсказуемо. Англичане часто испытывают проблемы с реализацией моментов, и этим вполне могут воспользоваться подопечные Шевченко.

Главным арбитром встречи назначен немецкий рефери Феликс Брых. Матч Украина - Англия начнется в 22:00. Не пропустите одну из самых ожидаемых встреч четвертьфинала!

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