Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Украина
Нападающий сборной Англии Харри Кейн признан УЕФА лучшим игроком заключительного четвертьфинала Евро-2020, в котором англичане разгромили Украину - 4:0.
На счету Кейна весомый вклад в успех команды. В начале первого тайма он открыл счет, а в начале второго сделал счет 3:0. На 73-й минуте он был заменен.
После матча Кейн отметил, что его команда была фаворитом этого матча.
"Мы были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так. Забили четыре, не пропустили - вечер сложился идеально. Главное - вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы все больше разгоняемся от игры к игре", - цитирует Кейна сайт УЕФА.
В полуфинале англичанам предстоит встреча со сборной Дании.
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