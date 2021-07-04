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04.07.2021 08:08
Рубрика: Спорт

Кейн признан лучшим игроком матча Англия - Украина

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото: AFP/Ettore Ferrari Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото: AFP/Ettore Ferrari
Нападающий сборной Англии Харри Кейн. Фото: AFP/Ettore Ferrari

Нападающий сборной Англии Харри Кейн признан УЕФА лучшим игроком заключительного четвертьфинала Евро-2020, в котором англичане разгромили Украину - 4:0.

Фото: ALESSANDRO GAROFALO / POOL / AFP
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На счету Кейна весомый вклад в успех команды. В начале первого тайма он открыл счет, а в начале второго сделал счет 3:0. На 73-й минуте он был заменен.

После матча Кейн отметил, что его команда была фаворитом этого матча.

"Мы были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так. Забили четыре, не пропустили - вечер сложился идеально. Главное - вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы все больше разгоняемся от игры к игре", - цитирует Кейна сайт УЕФА.

В полуфинале англичанам предстоит встреча со сборной Дании.

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