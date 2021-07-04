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04.07.2021 00:11
Рубрика: Спорт

Медведев выиграл у Чилича, уступая по сетам 0:2

Текст: Максим Домчев
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над хорватом Мартиом Чиличем в третьем круге Уимблдона. По ходу матча россиянин уступал 0:2 по сетам, но смог переломить ход поединка.

Третий соперник Медведева стал крайне неудобным - 32-й номер мирового рейтинга обладает мощнейшей подачей, что гарантирует соперникам максимум проблем при игре на траве.

Фото: EPA-EFE/AELTC
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В первом сете судьба решилась на тай-брейке, где почти двухметровый хорват уверенно добился успеха - 7:3. На этой волне ему удалось выиграть и вторую партию - 6:3.

Дальше отступать Медведеву было уже некуда. Он внес коррективы в игру, постарался наладить первую подачу, прибавил на приеме и в третьем сете уже он вел игру - 6:3.

Хорват после этого начал нервничать и чаще ошибаться. Медведев наращивал преимущество и сравнялся по сетам выиграв четвертый со счетом 6:3. В решающей партии Чилич не сумел оказать сопротивление и Медведев ее выиграл - 6:2.

Всего в этом матче россиянин 16 раз подал навылет, тогда как его соперник сделал 11 эйсов, при 10 двойных ошибках.

В 1/8 финала соперником Медведева стал поляк Хуберт Хуркач.

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