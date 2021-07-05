Лучший бомбардир в истории КХЛ Мозякин завершил карьеру

Последние десять лет карьеры Мозякин провел в "Металлурге". В мае стало известно, что клуб предложил Сергею работу в тренерском штабе.

Мозякин - лучший бомбардир в истории КХЛ: в его активе 756 (351+405) очков в регулярных чемпионатах и 172 (68+104) очка в плей-офф. Сергею принадлежат и другие рекорды. В частности, он является лидером по числу заброшенных шайб, голевых передач и очков в первенстве страны. В 2014 и 2016 годах Мозякин завоевывал Кубок Гагарина.

Что касается сборной, то в качестве игрока национальной команды Сергей дважды становился чемпионом мира (2008, 2009), а также победителем хоккейного турнира в рамках Олимпиады в 2018 году в Пхенчхане.