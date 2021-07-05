На Кубке Америки в Бразилии определились полуфинальные пары. Хозяева соревнований встретятся с Перу в ночь со вторника на среду по Москве, а днем позже Аргентина поборется за путевку в финал с колумбийцами.

Пожалуй, впервые за долгое время аргентинцы являются фаворитом крупного турнира не только на бумаге, но и доказывают этот статус своими выступлениями. Уверенно пройдя стадию группового этапа, "альбиселеста" с Лионелем Месси в составе не испытала никаких проблем в четвертьфинале, разгромив Эквадор (3:0).

Блестяще проявляет себя на Кубке Америки Месси. И это несмотря на то, что с клубным будущим Лионеля пока так ничего и не ясно. На днях Месси стал свободным агентом, поскольку у него закончился контракт с "Барселоной". Переговоры продолжаются, но пока не все так гладко, как того хотелось бы руководству "сине-гранатовых". По последним данным, Лионель хочет, чтобы "Барселона" гарантировала ему все деньги по старому и новому соглашениям. Стороны пока не могут прийти к согласию по этому вопросу, как и еще нескольким.

Вероятно, на любого другого игрока ситуация с неопределенным клубным будущим могла бы повлиять в худшую сторону, но только не на Месси. В матче с Эквадором он забил 58-й мяч в карьере прямым ударом со штрафного и обогнал по данному показателю форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Кроме того, Месси теперь делит восьмое место по голам за сборную (76 мячей). Опережают Лионеля только семь футболистов: Криштиану Роналду с Али Даеи (109 голов), Мухтар Дахари (89), Ференц Пушкаш (84), Годфри Читалу (79), Хусейн Саид (79) и Пеле (77).

- Я всегда говорю: индивидуальные награды второстепенны, мы здесь для другого. Хочу поздравить команду с проделанной работой. У нас есть цель, и все футболисты думают только о ней. Сегодня была очень трудная игра. Первый гол позволил нам чуть успокоиться. Аргентина старалась придерживаться своего стиля, но у нас далеко не все получалось. Теперь нужно отдохнуть и готовиться к следующей встрече, хотя времени до ее начала мало, - подчеркнул Месси.

Следующий соперник Аргентины - Колумбия, одна из самых загадочных команд Кубка Америки. Она не слишком-то уверенно выглядела на групповом этапе, зато в четвертьфинале сумела выбить Уругвай с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказались "кофейщики" (4:2).

- Мы хорошо поработали на тренировках и в сегодняшнем поединке. Перед нами стоит большая задача - продолжать совершенствоваться и требовательно относиться к себе в каждом матче. Это была очень сложная встреча с топ-соперником. У Уругвая было много возможностей, но мы показали качественный футбол, благодаря чему удалось добиться баланса. Я очень доволен, - отметил рулевой колумбийской сборной Рейналдо Руэда.

В полуфинале Аргентина встретится с Колумбией, а бразильцы сыграют с перуанцами, с которыми они соперничали в финале Кубка Америки в 2019 году

Первую полуфинальную пару составили Бразилия и Перу. Хозяева турнира вдесятером обыграли чилийцев (1:0), а "инки" по пенальти обыграли Парагвай (3:3, 4:3).

Буквально за сутки до четвертьфинала бразильцы, а точнее, один из лидеров команды Ришарлисон, угодили в неприятную ситуацию. К форварду "Эвертона" прямо в гостиницу заявились судебные приставы. Как уверяет игрок, он оказался ошибочно втянут в спор его нынешних и бывших агентов, претендующих на процент от трансферов футболиста. Дело вроде бы замяли, но неприятный осадок остался.

Впрочем, у Чили по ходу Кубка Америки возникли куда более серьезные проблемы. После матча с Боливией (1:0) в группе стало известно, что сразу несколько игроков "Ла Рохи" нарушили санитарный протокол, устроив в отеле секс-вечеринку. Что интересно - после того скандала чилийцы не выиграли на турнире ни одного матча.

При этом в поединке с бразильцами у команды Мартина Ласарте были все шансы на успех. Да, хозяева повели 1:0 уже в начале первого тайма, но из-за удаления Габриэла Жезуса "желто-зеленые" остались в меньшинстве еще до перерыва. Во второй половине чилийцы прибавили и даже забили мяч, который, правда, был отменен из-за офсайда. Несмотря на численное большинство, Артуро Видаль и компания не смогли сравнять счет и вылетели с турнира.

76 мячей забил за сборную Аргентины Лионель Месси

По окончании матча один из лидеров чилийской сборной Видаль не счел нужным обсуждать саму игру, а раскритиковал арбитра, назвав того клоуном.

- Нам очень грустно, потому что мы заслужили гораздо большего. В таких встречах нужен храбрый, справедливый судья, а не клоун. Нам просто не хватило гола. Если есть рефери, который не разрешает бороться, все время свистит и считает себя звездой шоу, нам, футболистам, очень сложно проявить свои лучшие качества, - считает Видаль.

Ну а лучшим игроком матча был признан Неймар. Форвард "Пари Сен-Жермен" вообще проводит очень хороший турнир, чего не скажешь о нескольких его партнерах по сборной. В частности, про того же Жезуса.

- Мы доказали, что можем играть при любых обстоятельствах. Чили - хорошая команда, у нее отличные исполнители, и ей очень сложно противостоять вдесятером. Для нас было большим испытанием выстоять в таком поединке, - отметил в интервью Неймар.