Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал Уимблдона, переиграв в пяти сетах американца Себастьяна Корду - 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Теннисисты провели на корте чуть меньше четырех часов.

У Хачанова были все шансы завершить встречу намного раньше. В четвертой партии он вел с брейком, но Корда догнал Карена и взял сет. Настоящий триллер получился в пятом сете. Игроки по несколько раз уступили на собственных подачах. И все же удачливее оказался Хачанов - 10:8.

Соперником Карена по четвертьфиналу станет победитель пары Денис Шаповалов/Роберто Баутиста Агут. Добавим, что в четвертьфинал Уимблдона могут выйти еще два россиянина - Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев в эти минуты играет с Мартоном Фучовичем: Андрей ведет 2:1 по сетам, но в четвертой партии венгр выигрывает 3:0. Что касается Медведева, то он встретится через полчаса с поляком Хубертом Хуркачем.