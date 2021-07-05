Российский легкоатлет Данил Лысенко дисквалифицирован на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсмен получил шесть лет дисквалификации, однако два года из них условно. Срок отстранения закончится 3 августа 2022 года, то есть через год.

Лысенко является победителем зимнего первенства планеты-2018 в Бирмингеме и серебряным призером чемпионата мира-2017 в Лондоне.