После группового этапа англичан критиковали все кому не лень. И ведь было за что: команда Гарета Саутгейта хоть и вышла в плей-офф с первого места, но в трех встречах забила лишь два мяча. С учетом того, что в 1/8 финала британцев ждала Германия, почти все эксперты и знаменитые в прошлом футболисты сходились во мнении, что Гарри Кейну и компании нечего ловить на Евро.

Но Англия, воодушевленная поддержкой своих болельщиков на "Уэмбли", обыграла немцев (2:0). Волею жребия в четвертьфинале подопечным Саутгейта попалась Украина, которая впервые в истории добралась до такой стадии на Евро. И если в первом тайме "жовто-блакитные" еще оказывали сопротивление более именитому сопернику и пропустили лишь один мяч, то после перерыва англичане не оставили оппонентам никаких шансов. По сути, все было решено в промежуток с 46-й по 50-ю минуты, когда Гарри Магуайр и Харри Кейн довели счет до 3:0, а затем еще и отличился Джордан Хендерсон.

Концовку встречи команды откровенно доигрывали: лидеры английской сборной берегли себя, а украинцам все уже было понятно. При этом по лицу Саутгейта нельзя было понять, доволен он или нет. Вероятно, тренер "львов" уже в эти секунды начал думать о том, как он собирается побеждать яркую датскую сборную в полуфинале.

- На таких турнирах у тебя нет времени на отдых, ты все время в мыслях. Сейчас я думаю о Дании и о том, что мы собираемся делать. Наш командный дух просто феноменален. Если честно, основную часть энергии я трачу на то, чтобы поволноваться за тех, кто не выйдет на полу, потому что все они сильные футболисты, не заслуживающие скамейки запасных. С одной стороны, это приятная головная боль, с другой - тебе приходится непросто. Однако ребята все прекрасно понимают, и никто не жалуется по этому поводу, - отметил Саутгейт, который стал вторым в истории тренером англичан после Альфа Рамсея, выведшим "львов" в полуфинал как чемпионата мира, так и Евро.

Одним из тех, кого отмечают все специалисты по ходу турнира, стал Гарри Магуайр. Перед матчем с Украиной в Сети появились фотографии с чемпионата Европы-2016, на которых Магуайр вместе с друзьями наблюдает за матчем английской сборной с трибун. Тогда защитник "Халл Сити" наверняка и представить не мог, что относительно скоро он перейдет в "Манчестер Юнайтед" и будет одним из лидеров своей национальной команды.

- В футболе все очень быстро меняется. Сегодня ты внизу, а завтра уже играешь на самом высоком уровне. Трудно насладиться моментом, когда впереди важный матч и ты знаешь, кто у тебя в соперниках. Наша команда не удовлетворена полуфиналом, мы хотим пройти дальше, - сказал Магуайр.

Все три оставшихся матча Евро пройдут в Лондоне на любимом "Уэмбли"

По ходу текущего турнира англичане переписали несколько рекордов - как своих, так и всего Евро в целом. "Львы" не пропустили за первые пять матчей финальной стадии, чего ранее не удавалось сделать ни одной сборной. Если брать последние десять встреч, то забить в ворота Джордана Пикфорда удалось лишь полякам во встрече квалификации чемпионата мира (2:1). Победа над Украиной - крупнейшая в истории британской команды. Еще один интересный факт заключается в том, что футболисты Саутгейта не знают поражений в 2021 году (десять побед и одна ничья).

Разумеется, теперь английские болельщики ждут от своей сборной только одного результата - завоевание титула. Тем более что все оставшиеся матчи Евро пройдут на "Уэмбли", да еще и со зрителями. К слову, на встречу с Данией могут допустить до 65 тысяч зрителей. По информации британских СМИ, УЕФА ведет переговоры с британским правительством об увеличении разрешенной заполняемости на лондонской арене. На групповой стадии на "Уэмбли" допускали максимум 22 тысячи болельщиков. На один поединок 1/8 финала, а также полуфиналы и финал квота была увеличена до 40 тысяч. Теперь же УЕФА добивается, чтобы на последние три игры смогли пустить 65 тысяч зрителей при вместимости стадиона в 90 тысяч. Как в итоге разрешится эта ситуация - станет известно уже сегодня, поскольку поединок Италии с Испанией запланирован на 6 июля, а Дании с Англией - сутками позже.

Что касается пары Италия - Испания, то в четвертьфинале они обыграли Бельгию и Швейцарию соответственно. Итальянцы, ведомые бывшим главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, одолели "красных дьяволов" со счетом 2:1, но потеряли из-за серьезной травмы одного из лучших игроков Евро Леонардо Спинаццолу. В свою очередь испанцы победили в серии пенальти швейцарцев (1:1, 3:1) в последнем поединке Евро в Санкт-Петербурге.