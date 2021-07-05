Кажется, датчане по-другому доходить до полуфинала не могут, кроме как с кинематографичным сюжетом. Вы же, наверняка, помните, как это было в 92-м? УЕФА в последний момент отцепил от турнира Югославию, и датчане приехали на Евро прямиком с курортов и дач. Что не помешало скандинавам выиграть главный трофей. По этой истории потом был снят не один фильм, в том числе и художественный. Не удивлюсь, если кинохудожников вдохновит и нынешний путь сборной Дании. Кратко освежим его в памяти. 45-я минута стартового матча против Финляндии: сердце останавливается у лидера датчан Кристиана Эриксена. Футболиста увозят в больницу, его товарищи по команде в слезах и смятении. УЕФА фактически заставляет сборную Дании доиграть встречу в тот же день, что оборачивается поражением скандинавов - 0:1. Вторая игра против Бельгии. Датчан не остановить в первом тайме, они открывают счет, но вышедший на замену Де Брюйне лишает их даже ничьей - 1:2.

Два поражения в двух первых матчах. Кстати, после такого старта на чемпионате Европы никому еще не удавалось дойти до полуфинала. Переломным оказался матч с Россией: увы, наши, не сумев написать свою историю, стали частью истории датской - 1:4.

Ну а потом уже по накатанной, крупная победа над Уэльсом - 4:0.

Пожалуй, выигрыш у чехов станет самым прозаичным фрагментом будущего фильма. Обошлось без разгрома, да и сборная Чехии поставила перед соперником немало вопросов. Хотя, тут как посмотреть. Ведь, как известно, история команды складывается из историй отдельных игроков. У Томаса Дилейни, который открыл счет в матче, такая точно есть.

Перед ЧМ-2018 Томас признался, что страдает дальтонизмом с детства. Причем сделал это необычным способом. Футболист дозвонился на радио, чтобы поддержать болельщика, который не мог отличить игроков Дании в красных футболках, от мексиканцев в зеленом. Красный и зеленый, как известно, самые сложные цвета в этом плане для дальтоников.

Томас не назвал свою фамилию, но сказал, что у него похожие проблемы. "На днях я играл за красных, мне было сложно отличить своих от соперников в зеленом. А играл я за команду сборной Дании".

Сборная Дании стала первой командой в истории, которая, проиграв два стартовых матча, пробилась в полуфинал чемпионата Европы

Кстати, после этого австралийцы специально на стартовый матч ЧМ-2018 против датчан, игравших в белом, выбрали темно-зеленый комплект формы.

"Это фантастика, - говорил Дилейни уже после матча в Баку, в котором его признали лучшим игроком. - Это был не наш сценарий, но мы выстояли и прошли дальше. Теперь уже не важно, как развивался ход игры. Мы прошли дальше".

Следующий матч у датчан - против Англии: чем не повод для нового сюжетного поворота.

Между тем

Сборная Дании пожертвует примерно 672 тысячи евро на развитие футбола в стране и 134 тысячи евро на проекты болельщиков. Эти суммы футболисты вычтут из бонусов, которые заработают за время Евро-2020. В случае победы на турнире кошелек каждого футболиста пополнится примерно на 336 тысяч евро.