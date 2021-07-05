Вратарь сборной Латвии по хоккею погиб в возрасте 24 лет

Талантливый латвийский хоккейный вратарь Матис Кивлениекс, игравший в системе "Коламбус Блю Джекетс" Национальной хоккейной лиги, трагически погиб 4 июля, сообщил порталу delfi.lv генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс. Причины смерти Кивлениекса пока официально не сообщаются.

Неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении портала, свидетельствует о том, что жизнь хоккейного вратаря оборвалась в результате трагического происшествия. Кивлениекс и другие участники команды принимали участие в торжествах в честь Дня независимости США 4 июля. Выстрел фейерверка попал вратарю в область сердца. Ему было 24 года.

За свою карьеру Матис Кивлениекс участвовал в нескольких молодежных чемпионатах мира, а также дважды входил в состав сборной Латвии на мировых первенствах среди взрослых. В 2021 году он стал основным вратарем на ЧМ в Риге: в четырех матчах пропустил в среднем 2,18 шайбы и отразил 92,2 процента бросков. После того как Кивлениекс провел "сухую" игру, сборная Латвии по хоккею впервые обыграла сборную Канады, которая впоследствии стала чемпионом мира.

Он дебютировал в чемпионате Латвии в составе команды "Призма", но уже в 16 лет уехал в Северную Америку. В течение последних двух сезонов Кивлениекс также провел восемь матчей в НХЛ, несколько раз составляя дуэт вратарей с соотечественником Эльви Мерзликиным в составе команды "Коламбус Блю Джекетс".