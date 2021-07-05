Новости

ФТС в 2021 году перечислила в бюджет почти три триллиона рублей 17:20
Тимофей Баженов прокомментировал экологический блок Указа президента о Стратегии нацбезопасности 17:17
Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми 17:16
Матвиенко: Творчество Меньшова навсегда останется в сердцах 17:10
Украинский гостелеканал показал карту с Крымом в составе России 17:10
Совбез: Численность заключенных в России самая низкая за 25 лет 17:07
Кириенко: Поправки в Конституцию закрепили в РФ традиционные ценности 17:01
Росавиация разрешила полеты в Турцию из нескольких городов России 17:01
Голикова отметила рост числа детей с инвалидностью, сдающих ЕГЭ 16:55
В Сочи готовят временное жилье для жителей подтопленных районов 16:45
Российский легкоатлет Данил Лысенко дисквалифицирован на четыре года 16:43
Путин назвал уход из жизни Меньшова невосполнимой утратой 16:43
Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии останется в СИЗО до 11 октября 16:32
Голикова рассказала о дефиците педагогов для обучения детей-инвалидов 16:27
Посол Кубы: Гавана защитит права российских туристов 16:26
Мишустин: Меньшов воплощал на экране мечты и надежды зрителей 16:22
Голикова рассказала о доступности дошкольного инклюзивного образования 16:20
Минобороны: Численность "Юнармии" до конца года должна увеличиться до 1 млн 16:18
Футболисты "Спартака" одержали первую победу под руководством Витории 16:15
В Евросоюзе введут налог на авиатопливо 16:12
Новую вакцину от коронавируса зарегистрируют под брендом Aurora-CoV 16:11
Карен Шахназаров: С Владимиром Меньшовым ушла советская эпоха 16:08
Джефф Безос покинул пост главы Amazon 16:00
Вратарь сборной Латвии по хоккею погиб в возрасте 24 лет 15:57
Северную Корею покинули более половины состава посольства РФ в Пхеньяне 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
05.07.2021 15:57
Рубрика: Спорт

Вратарь сборной Латвии по хоккею погиб в возрасте 24 лет

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Kathy Willens Фото: AP Photo/Kathy Willens
Фото: AP Photo/Kathy Willens

Талантливый латвийский хоккейный вратарь Матис Кивлениекс, игравший в системе "Коламбус Блю Джекетс" Национальной хоккейной лиги, трагически погиб 4 июля, сообщил порталу delfi.lv генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс. Причины смерти Кивлениекса пока официально не сообщаются.

Неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении портала, свидетельствует о том, что жизнь хоккейного вратаря оборвалась в результате трагического происшествия. Кивлениекс и другие участники команды принимали участие в торжествах в честь Дня независимости США 4 июля. Выстрел фейерверка попал вратарю в область сердца. Ему было 24 года.

За свою карьеру Матис Кивлениекс участвовал в нескольких молодежных чемпионатах мира, а также дважды входил в состав сборной Латвии на мировых первенствах среди взрослых. В 2021 году он стал основным вратарем на ЧМ в Риге: в четырех матчах пропустил в среднем 2,18 шайбы и отразил 92,2 процента бросков. После того как Кивлениекс провел "сухую" игру, сборная Латвии по хоккею впервые обыграла сборную Канады, которая впоследствии стала чемпионом мира.

Он дебютировал в чемпионате Латвии в составе команды "Призма", но уже в 16 лет уехал в Северную Америку. В течение последних двух сезонов Кивлениекс также провел восемь матчей в НХЛ, несколько раз составляя дуэт вратарей с соотечественником Эльви Мерзликиным в составе команды "Коламбус Блю Джекетс".

Спорт Хоккей Игроки и тренеры