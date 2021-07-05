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05.07.2021 01:06
Рубрика: Спорт

Жесткий асфальт

Многие записные фавориты "Тур де Франс" уже крепко пострадали в завалах и даже сошли с дистанции
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Завершилась первая неделя самой престижной многодневной гонки международного календаря. Сегодня у велосипедистов долгожданный выходной день, большинству участников придется провести его на различных медицинских процедурах. За прошедшие со старта "Тур де Франс" дни пелотон изрядно потрепало.

Принять участие в гонке были приглашены 23 команды, по восемь спортсменов в каждой. Увы, в заявочном листе из 184 фамилий - ни одного россиянина. Да их всего два в командах "Мирового тура". Александр Власов из казахстанской "Астаны" и представитель британской INEOS Grenadiers Павел Сиваков "Большую петлю" планово пропускали.

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Если в прошлом году из-за жестких "ковидных" ограничений зрителей вдоль трассы на дорогах Франции было немного, то сейчас народ буквально вывалил на обочины дорог. И это привело к негативным последствиям. Давно недисциплинированные болельщики не оказывали такого сильного влияния на ход гонки.

Уже на первом этапе какая-то недалекого ума женщина развернула свой картонный плакат так, что в него на полном ходу врезался велосипедист из Германии Тони Мартин. В результате грандиозного завала медицинская помощь потребовалась почти трем десяткам участников. Падения продолжались и на следующих этапах. Слишком сложную трассу приготовили организаторы для гонщиков: контруклоны, скоростные спуски, обилие "лежачих полицейских" на дорогах в городской черте, прочие препятствия. Дошло до забастовки пелотона против подобного "сафари". В начале одного из этапов, проехав несколько километров, все дружно остановились и минут пять вообще никуда не двигались.

Кстати, виновницу завала первого дня французская полиция вычислила по соцсетям и телекартинке, арестовала ее и выдвинула требование заплатить штраф в 1500 евро. Возможно, кто-то из пострадавших гонщиков захочет подать в суд.

Из-за всех неурядиц "Тур де Франс"-2021 частично превратился в лотерею. Кто-то из относительных фаворитов уже совсем далеко от группы лидеров генеральной классификации. Например, у четырехкратного победителя "Тура" британца Криса Фрума дефицит около полутора часов. Вчера на старт девятого этапа не вышел дважды триумфатор чуть менее престижной многодневки "Вуэльта Испания", изрядно поломанный в последние дни словенец Примож Роглич.

Желтой майкой лидера общего зачета почти неделю владел представитель Нидерландов Матье Ван дер Пул. Но то были в основном равнинные или среднегорные этапы. Как только маршрут пошел через серьезные горы, ситуация поменялась. Вперед вырвался главный герой "Тура"-2020 словенец Тадей Погачар (UAE-Team Emirates), он явно намерен сделать победный дубль. Болельщикам из стран бывшего СССР остается переживать за Алексея Луценко из "Астаны". Старт девятого этапа казахстанец взял с третьей строчки генеральной классификации. А Ван дер Пул, потеряв желтое трико, решил завершить дистанцию: пора готовиться к Олимпиаде.

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