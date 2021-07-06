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Рубрика: Спорт

Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки

Текст: Максим Домчев
Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Кубка Америки благодаря голу Лукаса Пакеты, переиграв команду Перу - 1:0.
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Первый полуфинальный матч Кубка Америки проходил в Рио-де-Жанейро на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян". В нем хозяева турнира принимали команду Перу.

Фото: Fred TANNEAU / AFP
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Бразильцы, как и ожидалось, больше владели мячом и атаковали, перуанцы старались отвечать на это опасными контратаками, прекрасно помня, что в групповом раунде звездные бразильцы наколотили в их ворота четыре мяча. Однако, сдержать атакующий порыв хозяев им все же не удалось. На 35-й минуте комбинация, в которой принял участие Неймар, завершилась точным ударом в исполнении Лукаса Пакеты.

Несмотря на усилия бразильцев увеличить разницу в счете, отличиться им больше не удалось. Впрочем, и редкие удары сборной Перу также не привели к забитым мячам. Итог - 1:0. Бразилия в финале.

Своего соперника по решающему матчу бразильцы узнают рано утром в среду, когда завершится матч между сборными Аргентины и Колумбии.

Спорт Футбол