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06.07.2021 18:25
Рубрика: Спорт

Чернышенко: Идею "Формулы-1" в Петербурге одобрили все заинтересованные стороны

Текст: Максим Домчев
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о ходе подготовки к этапу "Формулы-1" в Сочи и объяснил перенос Гран-при России в Санкт-Петербург с 2023 года.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ходе заочного заседания оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа чемпионата мира "Формула-1" Гран-при России в Сочи с 23 по 26 сентября команда организаторов сообщила о ходе выполнения операционного плана в части технического обеспечения и готовности объекта, организационной и операционной подготовки, транспортного обеспечения, общественной безопасности, медицинского обеспечения, а также о ходе реализации коммерческой и маркетинговой деятельности.

Фото: William WEST / AFP
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"Для комфорта участников и болельщиков были приняты решения по улучшению транспортной логистики. В дни проведения Гран-при России в Сочи оптимизируют расписание движения "Ласточек", на линии выведут дополнительный подвижной состав электропоездов. Конечно, одна из ключевых задач - это обеспечение безопасности для здоровья участников и гостей Гран-при России. Здесь ведется большая работа в части взаимодействия организаторов с Роспотребнадзором, администрацией Краснодарского края и нашими зарубежными коллегами в рамках соблюдения санитарного регламента Международной автомобильной федерации", - сказал рассказал заместитель председателя правительства РФ и председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Гран-при России Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.

Особое внимание было уделено вопросу переноса в 2023 году проведения российского этапа чемпионата мира Формулы 1 в город Санкт-Петербург на автодром "Игора Драйв". Был утвержден проект дорожной карты по выполнению требований ФИА и "Формулы-1" к инфраструктурным объектам автодрома и дооборудованию гоночной трассы с учетом инженерно-технических решений на основании рекомендаций экспертов FOM.

"Идея этапа в Санкт-Петербурге была одобрена всеми заинтересованными сторонами. Во время своего недавнего визита в Россию глава "Формулы-1" Стефано Доменикали отметил, что это отличное место проведения для гонки и наша задача сделать так, чтобы новый этап занял важное место в календаре "Формулы-1" и стал еще одной точкой притяжения туризма, чем как раз и примечателен Санкт-Петербург. Что касается Сочи, то новый виток развития получит не только автодром как объект, но и Олимпийский парк как часть федеральной территории. Важно, чтобы постолимпийское наследие использовалось эффективно", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Генеральный директор ФНО "Росгонки", которая заключила контракт о проведении Гарн-при России до 2025 года, Алексей Титов рассказал, что помимо самого автодрома разрабатывается план по улучшениям прилегающей к объекту дорожно-транспортной инфраструктуры и улучшения железнодорожной доступности объекта.

"Вопрос логистики один из самых актуальных и требует детальной проработки. Что касается трассы, то она станет длиннее. Добавится перепад высот с 12-градусным подъемом и спуском. Это добавит зрелищности", - отметил он.

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