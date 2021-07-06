Гол Романова помог "Монреалю" обыграть "Тампу" в финале Кубка Стэнли

"Монреаль" в овертайме сумел обыграть клуб "Тампа-Бэй" в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли - 3:2. Одна из шайб на счету российского защитника Александра Романова.

Четвертый матч этой серии мог стать последним - "молнии" выигрывали ее со счетом 3-0. Однако власти Канады категорически отказались пускать членов семей игроков, которые должны были в случае успеха разделить радость. Причина такого решения - необходимость карантина из-за пандемии коронавируса.

После этого даже мэр Тампы Джейн Кастор публично заявила о том, что "молнии" должны выиграть серию на домашнем льду, чтобы все могли максимально бурно отпраздновать второй триумф подряд. Она даже призвала игроков немного сбавить обороты и дать сопернику хоть какой-то шанс на успех. Хоккеисты вряд ли обратили внимание на слова мэра. "Молнии" вышли на лед с надеждой завершить серию и этот непростой сезон. Но и "Монреаль" не собирался сдаваться.

В первом периоде счет в матче открыл Джош Андерсон. Во втором периоде Баркли Гудроу восстановил равенство. В третьей 20-минутке бросок от синей линии российского защитника Александра Романова заставил Андрея Василевского капитулировать во второй раз.

Но Патрик Марун все же перевел игру в овертайм, где "молнии" не смогли забить, играя в большинстве четыре минуты. А Андерсон сделал весь Монреаль счастливым, пробив Василевского. Счет в серии стал 3-1. И теперь "Тампа-Бэй" попробует выиграть Кубок Стэнли на своей арене.