Новости

В Мексике выставили на продажу дом наркобарона "Коротышки" 06:58
Asahi: Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей 06:50
Гол Романова помог "Монреалю" обыграть "Тампу" в финале Кубка Стэнли 06:40
Военные обнаружили бортовой самописец разбившегося С-130 ВВС Филиппин 06:34
Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки 06:05
В Роспотребнадзоре рассказали о COVID-19 у аллергиков 05:37
ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России 05:30
Катар обогнал ОАЭ по темпам вакцинации от COVID-19 04:42
Сергей Лавров начал визит в страны Юго-Восточной Азии 04:32
Жителям Чукотки предоставят выходной в день вакцинации от COVID-19 04:20
Движение по трассе Джубга-Сочи восстановили после схода селя 04:07
Минздрав допустил вакцинацию от COVID-19 беременных женщин из групп риска 03:56
В Японии после оползня пропали 24 человека 03:37
На Кубе нашли решение проблемы с изолированными российскими туристами 03:25
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 02:35
Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США 02:22
Дальняя авиация ВКС России поднята по тревоге в ходе учений 02:01
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19 01:51
Германия с 7 июля смягчает правила въезда для прибывающих из России 01:20
Вирусолог: Через 2-3 года COVID-19 адаптируется и станет вирусом гриппа 00:57
Новый скандал с самолетом Ryanair: польский пилот не пустил украинцев 00:37
В ВОЗ заявили о стабильно высокой заболеваемости COVID-19 в мире 00:26
Во Франции могут поднять цену на пачку сигарет до 30 евро 05.07.2021
Врач назвала признак высокого холестерина, появляющийся на лице 05.07.2021
Володин ответил на вопрос о президентских амбициях 05.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
06.07.2021 06:40
Рубрика: Спорт

Гол Романова помог "Монреалю" обыграть "Тампу" в финале Кубка Стэнли

Текст: Максим Домчев
"Монреаль" в овертайме сумел обыграть клуб "Тампа-Бэй" в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли - 3:2. Одна из шайб на счету российского защитника Александра Романова.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Четвертый матч этой серии мог стать последним - "молнии" выигрывали ее со счетом 3-0. Однако власти Канады категорически отказались пускать членов семей игроков, которые должны были в случае успеха разделить радость. Причина такого решения - необходимость карантина из-за пандемии коронавируса.

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ

После этого даже мэр Тампы Джейн Кастор публично заявила о том, что "молнии" должны выиграть серию на домашнем льду, чтобы все могли максимально бурно отпраздновать второй триумф подряд. Она даже призвала игроков немного сбавить обороты и дать сопернику хоть какой-то шанс на успех. Хоккеисты вряд ли обратили внимание на слова мэра. "Молнии" вышли на лед с надеждой завершить серию и этот непростой сезон. Но и "Монреаль" не собирался сдаваться.

В первом периоде счет в матче открыл Джош Андерсон. Во втором периоде Баркли Гудроу восстановил равенство. В третьей 20-минутке бросок от синей линии российского защитника Александра Романова заставил Андрея Василевского капитулировать во второй раз.

Но Патрик Марун все же перевел игру в овертайм, где "молнии" не смогли забить, играя в большинстве четыре минуты. А Андерсон сделал весь Монреаль счастливым, пробив Василевского. Счет в серии стал 3-1. И теперь "Тампа-Бэй" попробует выиграть Кубок Стэнли на своей арене.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ