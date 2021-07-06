Карен Хачанов единственный из россиян вышел в четвертьфинал Уимблдона

Вторая ракетка мира Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона. Россиянин проиграл в пяти сетах в 1/8 финала поляку Хуберту Хуркачу - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.

Этот матч растянулся на два дня из-за дождя при счете 2:1 по партиям в пользу Медведева. Пауза явно пошла на пользу Хуркачу: сразу после возобновления поединка поляк взял четвертый сет, а затем и пятый, сделав один брейк. Таким образом, Даниил упустил отличный шанс впервые в карьере выйти в четвертьфинал Уимблдона.

Единственным из наших, кто сумел пробиться в 1/4 финала, стал Карен Хачанов. Россиянин и американец Себастьян Корда подарили зрителям пятисетовый триллер в 1/8 финала: теннисисты провели на корте чуть меньше четырех часов, по итогам которых удачливее оказался Карен - 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Самой яркой получилась решающая пятая партия, по ходу которой игроки сделали более пяти брейков и вообще выглядели не очень уверенно. И все же Хачанов добился своего, во второй раз в карьере пробившись в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема". Ранее Карен доходил до этой стадии на "Ролан Гаррос" в 2019 году. За выход в полуфинал Хачанов поборется с Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. Обидное поражение в четвертом круге потерпел Андрей Рублев. Ведя 2:1 по сетам, он уступил венгру Мартону Фучовичу - 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.

Перед этим матчем Фучович признался, что Рублев для него - самый неудобный оппонент и что он бы хотел с ним снова пересечься на корте. Понять Мартона несложно: в 2021 году во всех трех встречах между этими теннисистами сильнее был Андрей. Общий счет их противостояния был 4:1 в пользу россиянина. Единственный успех венгра был датирован 2017 годом, когда он обыграл Рублева на Кубке Дэвиса.

Казалось, у Андрея отличные шансы впервые в карьере выйти в четвертьфинал Уимблдона, но не сложилось. Теперь его баланс в пятисетовых поединках составляет 3:5. К слову, Рублев во второй раз уступил в матче, в котором вел 2:1 по партиям. Первый раз такое случилось четыре года назад на Уимблдоне, после чего россиянин с 2:1 по сетам победил в 12 противостояниях кряду.