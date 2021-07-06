Вчера определились все участники мужского турнира по баскетболу в олимпийском Токио. К сборной-хозяйке Японии, а также отобравшимся раньше командам США, Аргентины, Испании, Франции, Австралии, Ирана и Нигерии присоединились Чехия, Италия, Словения и Германия.

Напомним, четыре путевки разыгрывались между 24 командами (Сенегал впоследствии отвалился из-за коронавируса), которые были распределены по четырем независимым турнирам, проходившим в канадской Виктории, хорватском Сплите, литовском Каунасе и сербском Белграде. В каждом турнире сборные сначала бились в мини-группах, а потом в плей-офф. Ни в одном турнире заветная путевка не досталась хозяевам.

Начнем со Сплита, куда попала и команда Сергея Базаревича. Увы, дважды проиграв в группе, россияне быстро потеряли шансы на поездку в Токио. Главными фаворитами здесь считались хорваты, которые под домашний турнир собрали почти всех своих звезд. Но это им не помогло. В полуфинале "шашечные" уступили немцам - 76:86, которые и завоевали путевку в Токио, обыграв в решающем матче Бразилию - 75:64.

В Канаде в мясорубке с хозяевами паркета, сборной Турции и Греции самими живучими оказались чехи. Пробившись в плей-офф, Чехия сначала в овертайме дожала канадцев - 103:101, а потом в финале неожиданно легко вынесла греков - 97:72!

На турнире в Каунасе на победу претендовали, разумеется, литовцы и действующие чемпионы Европы словенцы. Они-то и встретились в финале. Но даже при своих трибунах Литва ничего не смогла поделать с гениальным лидером Словении Лукой Дончичем, который набрал 31 очко, сделал 11 передач и 10 подборов. Словенцы выиграли 96:85 и впервые в своей истории едут на Олимпийские игры.

Наконец, в Белграде явными фаворитами квалификационного турнира считались сербы. Бросить им перчатку могла только сборная Италии, что она и сделала. Финал для хозяев получился шокирующим - 92:105 в пользу "скуадры адзурры".