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06.07.2021 20:31
Рубрика: Спорт

Кто за главного

Ситуация с тренером россиян остается в тумане
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
По-прежнему непонятна ситуация с главным тренером сборной России. На данный момент наставником национальной команды остается Станислав Черчесов, но, судя по сообщениям отечественной прессы, РФС ведет активные переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность.
Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Валерий Карпин, Сергей Семак, Леонид Слуцкий, Андре Виллаш-Боаш, Владимир Петкович, даже Йоахим Лев - кого только не называют среди возможных сменщиков Черчесова. Между тем времени до возобновления квалификации первенства планеты-2022 все меньше и меньше: уже 1 сентября сборная примет в важнейшем матче вице-чемпионов мира-2018 хорватов. И кто будет готовить команду к этой встрече - большой вопрос.

Фото: Getty Images
Федун призвал РФС уволить Черчесова с поста тренера сборной России

Сразу после крупного поражения от датчан (1:4) и вылета с чемпионата Европы многие эксперты ждали, что Черчесов почти сразу будет отправлен в отставку. Да, при нем сборная добилась успеха на домашнем ЧМ-2018, дойдя до четвертьфинала. Плюс россияне уверенно прошли отбор на Евро. Но при Черчесове также были и неудачи: невыход из группы на Кубке конфедераций и чемпионате Европы, а также в двух стартовых розыгрышах Лиги наций. Станислав Саламович мог немного сгладить углы на пресс-конференции, но большинство его ответов были неубедительны.

Если пройтись по списку возможных претендентов на должность главного тренера сборной, то, вероятно, наиболее предпочтительными выглядят варианты с Петковичем и Виллаш-Боашем. Карпин и Семак не очень-то хотят уходить сейчас из "Ростова" и "Зенита" соответственно. У Слуцкого уже есть неудачный опыт работы в сборной, да и в "Рубине" его все устраивает.

А вот Петкович у руля российской сборной кажется неплохим решением. Как и Виллаш-Боаш, который знаком с нашими реалиями по успешной работе в "Зените". Петкович же проявил себя как сильный специалист, выведя Швейцарию в четвертьфинал Евро-2020. Какое решение примет РФС - узнаем в ближайшее время.

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