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Рубрика: Спорт

Недосчитались Рублева

Наши понесли потери на Уимблдонском турнире
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 146(8497)
Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В 1/8 финала Хачанов и американец Себастьян Корда подарили зрителям пятисетовый триллер: теннисисты провели на корте чуть меньше четырех часов, по итогам которых удачливее оказался Карен - 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.
В 1/8 финала Хачанов в пятисетовом триллере переиграл Себастьяна Корду, победив в решающем сете 10:8. Фото: EPA В 1/8 финала Хачанов в пятисетовом триллере переиграл Себастьяна Корду, победив в решающем сете 10:8. Фото: EPA
В 1/8 финала Хачанов в пятисетовом триллере переиграл Себастьяна Корду, победив в решающем сете 10:8. Фото: EPA

Самой яркой получилась решающая пятая партия, по ходу которой игроки сделали более пяти брейков и вообще выглядели не очень уверенно. И все же Хачанов добился своего, во второй раз в карьере пробившись в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема". Ранее Карен доходил до этой стадии на "Ролан Гаррос" в 2019 году.

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За выход в полуфинал Хачанов поборется с Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. В 1/8 финала Шаповалов уверенно обыграл в трех сетах испанца Роберто Баутисту Агута - 6:1, 6:3, 7:5.

Как далеко пройдет Хачанов на Уимблдоне - пока загадка. Если говорить о следующем сопернике, то пути россиянина с Шаповаловым ранее пересекались лишь раз, и тогда сильнее был Денис.

В четвертьфинал Уимблдона мог пробиться Даниил Медведев. Его матч против Хуберта Хуркача был прерван в четвертом сете при счете 2:1 по партиям в пользу россиянина. Итоговый результат встречи стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Обидное поражение в четвертом круге потерпел Андрей Рублев. Ведя 2:1 по сетам, он уступил венгру Мартону Фучовичу - 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.

Перед этим матчем Фучович признался, что Рублев для него - самый неудобный оппонент и что он бы хотел с ним снова пересечься на корте. Понять Мартона несложно: в 2021 году во всех трех встречах между этими теннисистами сильнее был Андрей. Общий счет их противостояния был 4:1 в пользу россиянина. Единственный успех венгра был датирован 2017 годом, когда он обыграл Рублева на Кубке Дэвиса.

Казалось, у Андрея отличные шансы впервые в карьере выйти в четвертьфинал Уимблдона, но не сложилось. Теперь его баланс в пятисетовых поединках составляет 3:5. К слову, Рублев во второй раз уступил в матче, в котором вел 2:1 по партиям. Первый раз такое случилось четыре года назад на Уимблдоне, после чего россиянин с 2:1 по сетам победил в 12 противостояниях кряду.

Фучович, в свою очередь, впервые примет участие в 1/4 финала "Шлема". За выход в следующий раунд венгр поспорит с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В четвертом круге серб уверенно обыграл представителя Чили Кристиана Гарина - 6:2, 6:4, 6:2.

Что касается женского одиночного турнира, то россиянка Людмила Самсонова завершила выступление на стадии четвертого раунда, проиграв Каролине Плишковой - 2:6, 3:6.

Тем временем

Обладатель 20 титулов "Большого шлема" Роджер Федерер включен в список из 116 спортсменов, которые будут представлять Швейцарию на Играх в Токио, сообщает официальный сайт Олимпийской ассоциации Швейцарии. Ранее Федерер поставил под сомнение свое участие в соревнованиях. В 2008 году Роджер завоевал "золото" Олимпиады в парном разряде, а в одиночном турнире свой лучший результат он показал в 2012 году в Лондоне, когда он занял второе место.

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