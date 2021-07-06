Новости

Памфилова выступила против образовательного ценза на выборах 14:40
На Петербург надвигается аномальная жара 14:39
Вторая волна жары продержится в Москве до середины июля 14:36
В Екатеринбурге от коронавируса скончался 22-летний студент 14:35
Опубликовано первое фото с места крушения самолета на Камчатке 14:35
Профессор объяснил, как прививка действует на иммунитет 14:34
Памфилова ожидает сложные выборы в "невероятно неблагоприятной" внешней среде 14:31
В России рекордно упали продажи в аптеках 14:30
Динамика рынка новых авто в России превысила ожидания. Итоги полугодия 14:25
В Совбезе заявили о резком снижении активности террористов за пять лет 14:15
На Кубани после сильных ливней остаются подтопленными 314 домов 14:14
"Вишневый сад" открыл 75-й Авиньонский театральный фестиваль 14:09
В России создадут национальную студенческую лигу по киберспорту 14:07
Министр спорта высказался о лимите на легионеров в российском футболе 14:01
"Ленком" полностью заполнит зал зрителями с QR-кодами 13:58
В ЦИК заявили о технической готовности проводить дистанционное голосование 13:56
Уралец отсудил 100 тысяч рублей за услугу, навязанную при покупке авто 13:56
МИД РФ: База в Таджикистане оснащена для помощи в урегулировании конфликта 13:54
Сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди 13:51
Российская команда "КАМАЗ-мастер" выиграла ралли "Шелковый путь" 13:47
Юлия Снигирь показала первые фото со съемок фильма "Воланд" 13:40
Памфилова: Муниципальный фильтр позволяет отсеивает фриков 13:38
В МЧС сообщили номер "горячей линии" в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 13:36
Мишустин: Кабмин выделит средства на строительство дорог в Томской области 13:35
Нацпроект "Наука и университеты" дополнят программой "Стартап как диплом" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 13:47
Рубрика: Спорт

Российская команда "КАМАЗ-мастер" выиграла ралли "Шелковый путь"

Текст: Максим Домчев

Во вторник завершился ралли-рейд "Шелковый путь". Заключительные этапы из-за коронавируса и бубонной чумы в Монголии прошли на территории РФ.

Фото: Ренат Закиев/РГ
"Нива" вернется в ралли "Дакар" спустя 35 лет

В зачете грузовиков равных не было экипажу команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова. На второй строчке по итогам гонки оказался его партнер по команде Антон Шибалов. Выигравший заключительный этап белорус Сергей Вязович на МАЗ стал третьим.

"Здорово, что дебют нашего автомобиля получился таким ярким - первая победа уже в первой гонке. Будем работать дальше. Мы собрали часть информации, продолжим тесты. Не все шло гладко, но я думаю, мы доведем машину, и она будет чуть побыстрее. Ралли было похоже на спринтерский этап - все быстро, нельзя ошибаться, малейшая ошибка отбрасывала всех назад", - цитирует сайт гонки слова Дмитрия Сотникова.

Он также отметил роль всей команды в успехе, рассказав о том, что за время всей гонки у его машины не было ни единой поломки.

Ставший вторым Антон Шибалов признался, что до этого никогда не был на Алтае и не видел всей красоты природы.

"Коротко и ясно - все отлично. Короткая, к сожалению, гонка, всего пять спецучастков. Мы впервые на Алтае, хоть посмотрели на его красоты. Понимаешь, что страна наша очень разнообразная", - отметил он.

Еще один представитель России Сергей Карякин одержал победу в категории мотовездеходов в классе T4. Среди квадроциклов равных не было другому россиянину Александру Максимову.

Спорт Виды спорта Автомото