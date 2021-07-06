Российская команда "КАМАЗ-мастер" выиграла ралли "Шелковый путь"

Во вторник завершился ралли-рейд "Шелковый путь". Заключительные этапы из-за коронавируса и бубонной чумы в Монголии прошли на территории РФ.

В зачете грузовиков равных не было экипажу команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова. На второй строчке по итогам гонки оказался его партнер по команде Антон Шибалов. Выигравший заключительный этап белорус Сергей Вязович на МАЗ стал третьим.

"Здорово, что дебют нашего автомобиля получился таким ярким - первая победа уже в первой гонке. Будем работать дальше. Мы собрали часть информации, продолжим тесты. Не все шло гладко, но я думаю, мы доведем машину, и она будет чуть побыстрее. Ралли было похоже на спринтерский этап - все быстро, нельзя ошибаться, малейшая ошибка отбрасывала всех назад", - цитирует сайт гонки слова Дмитрия Сотникова.

Он также отметил роль всей команды в успехе, рассказав о том, что за время всей гонки у его машины не было ни единой поломки.

Ставший вторым Антон Шибалов признался, что до этого никогда не был на Алтае и не видел всей красоты природы.

"Коротко и ясно - все отлично. Короткая, к сожалению, гонка, всего пять спецучастков. Мы впервые на Алтае, хоть посмотрели на его красоты. Понимаешь, что страна наша очень разнообразная", - отметил он.

Еще один представитель России Сергей Карякин одержал победу в категории мотовездеходов в классе T4. Среди квадроциклов равных не было другому россиянину Александру Максимову.