Российский теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Во вторник сильнейший теннисист России Даниил Медведев доигрывал отложенный из-за дождя матч четвертого круга Уимблдона против поляка Хуберта Хуркача.

В понедельник соперники успели провести три полных сета и семь геймов в четвертом. Первый сет остался за россиянином - 6:2, второй сет польский теннисист выиграл на тай-брейке - 7:6. В третьем снова сильнее был Медведев - 6:3. Игра была отложена в четвертой партии при счете 4:3 в пользу Хуркача.

Перерыв явно не пошел на пользу россиянину, который быстро проиграл - 3:6. В решающей партии игра у Медведева тоже не пошла - 3:6.

В четвертьфинале Хуркача ждет встреча с экс-первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.