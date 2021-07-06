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06.07.2021 16:38
Рубрика: Спорт

Российский теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Во вторник сильнейший теннисист России Даниил Медведев доигрывал отложенный из-за дождя матч четвертого круга Уимблдона против поляка Хуберта Хуркача.
Фото: Adrian DENNIS / AFP Фото: Adrian DENNIS / AFP
Фото: Adrian DENNIS / AFP

В понедельник соперники успели провести три полных сета и семь геймов в четвертом. Первый сет остался за россиянином - 6:2, второй сет польский теннисист выиграл на тай-брейке - 7:6. В третьем снова сильнее был Медведев - 6:3. Игра была отложена в четвертой партии при счете 4:3 в пользу Хуркача.

Фото: EPA
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Перерыв явно не пошел на пользу россиянину, который быстро проиграл - 3:6. В решающей партии игра у Медведева тоже не пошла - 3:6.

В четвертьфинале Хуркача ждет встреча с экс-первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.

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