В Госдуме призвали сократить зарплаты футболистов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил ограничить зарплату футболистов российских клубов.

Неудачное выступление сборной России на Евро-2020 привело к необходимости реформ в российском футболе. Во вторник, 6 июля, Пайкин выступил с предложением о сокращении зарплат футболистам и направлении этих средств на развитие детско-юношеского футбола.

"Большинство болельщиков возмущены зарплатами игроков, которые несоразмерны классу игры и результату. Баснословные зарплаты необходимо ограничивать, чтобы эти деньги направлялись на развитие детско-юношеского футбола", - цитирует Пайкина РИА Новости.

Он также добавил, что лимит на легионеров необходимо ужесточить, чтобы у российских игроков было развитие. "Приоритетом должно быть воспитание своих футболистов, а не привлечение чужих", - заметил он.

На минувшей неделе о необходимости реформ высказался вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, оценивая неудачи сборных страны в футболе, хоккее и баскетболе. Минспорта РФ поручено выработать предложения по лимиту на легионеров и изучить вопрос с введением потолка зарплат.