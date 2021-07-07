Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 Англия - Дания
Сегодня в рамках чемпионата Европы по футболу в матче между сборными Англии и Дании определится второй финалист турнира. Напомним, накануне в первом полуфинале Италия обыграла Испанию - победителя выявила серия пенальти.
С одной стороны кажется, что англичане - фавориты данного матча. Команда Гарета Саутгейта набрала прекрасную форму к встрече с Данией. В четвертьфинале они обыграли Украину с разгромным счетом 4:0, а кроме того, "три льва" стали первой командой в истории Евро, которая не пропустила ни одного мяча в первых пяти матчах турнира.
С другой стороны, датчане сейчас явно на кураже. Команда, которая, казалось, может вообще не попасть в плей-офф, показывает сейчас себя во всей красе - чего стоят победы над Уэльсом и Чехией. А кроме того, недавно в рамках Лиги наций Дания обыграла Англию - 1:0. Тот единственный мяч забил Кристиан Эриксен, которого по известным причинам на поле сегодня не будет.
- У нас есть превосходная возможность свершить историю, мы еще никогда не выходили в финал чемпионата Европы. Это не столько давит на команду, сколько является испытанием, которое можно пройти, и пока команда успешно сдавала эти экзамены, - цитирует официальный сайт Евро-2020 слова Саутгейта. По его словам, это будет фантастический матч.
А его визави - Каспер Юльманн - напомнил о том, что игра пройдет в Лондоне, на знаменитом стадионе "Уэмбли".
- Мы рады, что на трибунах будут люди, что болельщики вернулись на стадион. Хотя, конечно, предпочли бы, чтобы половина стадиона была в датской форме. Наша мотивация - заставить зрителей замолчать. Но мы знаем, что это будет трудно сделать, - сказал специалист.
Игру обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.
Текстовая онлайн-трансляция матча Англия - Дания начнется в 22.00 по московскому времени.
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