Два российских гребца исключены из состава олимпийской команды на Игры-2020 в Токио

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин исключены из состава сборной России на Олимпиаду в Токио. Как сообщается, в допинг-пробах обоих спортсменов обнаружен мельдоний. Федерация гребного спорта России (ФГСР) приняла решение убрать Моргачева и Сорина из состава команды, хотя при этом в организации не исключили варианта ошибки.

Положительный результат показали пробы, взятые 17 июня во время тренировок в Греции. На сбор в Японию команда отправилась уже без них.

"Сейчас решается вопрос о необходимости вскрытия пробы Б. Идет разбирательство, мы не можем понять, как мельдоний попал в организм спортсменов", - цитирует ТАСС главу федерации Алексея Свирина.

Для Никиты Моргачева эта Олимпиада должна была стать уже пятой в карьере, и к нему, так же как и к Сорину, никогда не возникало вопросов, связанных с допингом. В ФГСР надеются, что проведенное расследование покажет, откуда в организме спортсменов появился запрещенный препарат, ведь после завоевания олимпийской лицензии допинг-тесты обоих были отрицательными.