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07.07.2021 19:05
Рубрика: Спорт

Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Карен Хачанов в напряженном пятисетовом поединке уступил представителю Канады Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона.
Фото: Adrian DENNIS / AFP Фото: Adrian DENNIS / AFP
Фото: Adrian DENNIS / AFP

Последний представитель России в мужском одиночном разряде Карен Хачанов в среду боролся за выход в полуфинал Уимблдона. В соперники ему достался весьма непростой представитель Канады Денис Шаповалов.

Фото: Adrian DENNIS / AFP
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Встреча продлилась 3 часа и 26 минут. В стартовом сете чуть успешнее оказался Шаповалов - 6:4. Однако Хачанову удалось переломить ход поединка и выиграть две последующие партии - 6:3, 7:5.

Но затем в игре россиянина случился резкий спад. Четвертый сет он проиграл почти без борьбы - 1:6, а в пятом все же был вынужден признать свое поражение в матче - 4:6.

Шаповалов в полуфинале встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии, который ранее в трех сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича.

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