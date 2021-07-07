Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов в напряженном пятисетовом поединке уступил представителю Канады Денису Шаповалову в четвертьфинале Уимблдона.

Последний представитель России в мужском одиночном разряде Карен Хачанов в среду боролся за выход в полуфинал Уимблдона. В соперники ему достался весьма непростой представитель Канады Денис Шаповалов.

Встреча продлилась 3 часа и 26 минут. В стартовом сете чуть успешнее оказался Шаповалов - 6:4. Однако Хачанову удалось переломить ход поединка и выиграть две последующие партии - 6:3, 7:5.

Но затем в игре россиянина случился резкий спад. Четвертый сет он проиграл почти без борьбы - 1:6, а в пятом все же был вынужден признать свое поражение в матче - 4:6.

Шаповалов в полуфинале встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии, который ранее в трех сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича.