Полуфиналы в мужском одиночном разряде престижнейшего Уимблдонского турнира пройдут без участия россиян. Последним из наших шанс пробиться в четверку сильнейших упустил Карен Хачанов, уступивший в 1/4 финала канадцу с российскими корнями Денису Шаповалову - 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

Карен Хачанов впервые в карьере сыграл в четвертьфинале Уимблдона. До полуфинала не хватило совсем немного. Фото: EPA

До этого дня счет по личным встречам у ребят был 2-2. И поначалу, казалось, что у Хачанова есть все шансы выйти в этом противостоянии вперед. Проиграв первый сет, Карен взял два последующих. А затем, похоже, что у россиянина кончились силы. Хотя бился он до конца, отыграв кучу брейкпоинтов в решающем сете.

Тем не менее результат Хачанова стоит признать достойным: в четвертьфинале Уимблдона он сыграл впервые. Теперь Карена ждут Олимпийские игры.

Что касается Шаповалова, он впервые пробился в полуфинал лондонского турнира, где встретится с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем.

Добавим, что в парном разряде в полуфинал могут выйти Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Их матч с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой завершится поздно вечером.