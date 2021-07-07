До этого дня счет по личным встречам у ребят был 2-2. И поначалу, казалось, что у Хачанова есть все шансы выйти в этом противостоянии вперед. Проиграв первый сет, Карен взял два последующих. А затем, похоже, что у россиянина кончились силы. Хотя бился он до конца, отыграв кучу брейкпоинтов в решающем сете.
Тем не менее результат Хачанова стоит признать достойным: в четвертьфинале Уимблдона он сыграл впервые. Теперь Карена ждут Олимпийские игры.
Что касается Шаповалова, он впервые пробился в полуфинал лондонского турнира, где встретится с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем.
Добавим, что в парном разряде в полуфинал могут выйти Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Их матч с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой завершится поздно вечером.