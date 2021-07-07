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07.07.2021 10:53
Рубрика: Спорт

Месси свободен

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Неделя № 149(8500)
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал свободным агентом. На неделе истек срок действия соглашения футболиста с каталонским клубом.
Месси надо решить: остаться в "Барселоне" или уйти. Фото: EPA Месси надо решить: остаться в "Барселоне" или уйти. Фото: EPA
Месси надо решить: остаться в "Барселоне" или уйти. Фото: EPA

Таким образом, один из лучших игроков в истории остался без команды. Впрочем, вряд ли персональным болельщикам Месси стоит переживать по этому поводу. По последним данным, аргентинец договорился о новом соглашении с "Барселоной", просто на данный момент стороны не уладили ряд вопросов, касающихся условий договора.

Фото: Reuters
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Ранее испанским СМИ стали известны детали переговоров "сине-гранатовых" с Лионелем. Клуб предложил ему зарплату 60 миллионов евро в год до уплаты налогов на ближайшие четыре года. Два из них Месси проведет в "Барселоне", оставшиеся два - в статусе посла "блауграны", но при этом он будет выступать за "Интер Майами" из США, владельцем которого является знаменитый в прошлом полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм. Еще шесть лет контракта, на которые, как предполагается, Месси вернется в административный штаб "Барселоны", будут оплачиваться по-другому - фиксированная сумма плюс бонусы. Аргентинец хочет, чтобы фиксированная сумма была выше призовых, клуб, в свою очередь, наоборот.

Вероятно, на любого другого игрока ситуация с неопределенным клубным будущим могла бы повлиять в худшую сторону, но только не на Месси. В четвертьфинальном матче Кубка Америки с Эквадором (3:0) он забил 58-й мяч в карьере прямым ударом со штрафного и обогнал по данному показателю форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Кроме того, Месси теперь делит восьмое место по голам за сборную (76 мячей). Опережают Лионеля только семь футболистов: Криштиану Роналду с Али Даеи (109 голов), Мохтар Дахари (89), Ференц Пушкаш (84), Годфри Читалу (79), Хусейн Саид (79) и Пеле (77).

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