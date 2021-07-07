Один из лучших футбольных вратарей мира - Джанлуиджи Буффон сидит напротив и, смеясь, просит хозяина принести еще графин холодного напитка:

- От вопросов этого журналиста у меня все быстро тает.

Джиджи, как любовно называют Буффона в мире спорта, в 2006 году в составе национальной сборной Италии стал чемпионом мира.

На том же турнире он был признан ФИФА лучшим голкипером чемпионата. В 2012-м футболист стал вице-чемпионом Европы, а всего за сборную Италии он провел 176 игр.

176 матчей провел в составе национальной сборной Италии Джанлуиджи Буффон

Карьеру в "Скуадре адзурре" он завершил в 2018 году, далее решил прервать свой долгий роман с "Ювентусом" и после непродолжительной паузы решил не вешать бутсы на гвоздь, отправившись в "Парму", где когда-то начинал карьеру. Сейчас у него отпуск. "Лучшее время отдохнуть от футбола, наблюдая за футболом", - шутит Буффон.

Джанлуиджи, почему "Парма"?

Джанлуиджи Буффон: Знаете, это решение зрело долго. Но в спорте так уже заведено - финиш случится рано или поздно. Для меня история с "Юве" завершилась навсегда. Это было трудно, поскольку я стал своим в Турине. Но пришло время идти дальше.

В 43 года?

Джанлуиджи Буффон: Да, и поэтому родился вариант с "Пармой".

Я слышал: у вас была масса предложений, включая "Барселону". Почему вы отказали европейским грандам?

Джанлуиджи Буффон: Я хочу снова быть первым номером и доказать, что могу помочь команде, которая дорога мне. Это теперь мой дом, которому я отдам все, что умею. Ну и, конечно, продолжу играть в любимую игру.

Наверняка вы, как и весь мир, следите за ходом Евро-2020. Как вам Италия?

Джанлуиджи Буффон: Команда очень азартная и способная стать лучшей в Европе. Желаю им удачи! Манчини в свое время сказал мне, что пора давать дорогу молодым, и после этого я принял решение не играть за сборную. И что? Посмотрите на результаты команды. Это настоящий футбол. Ну не могу не сказать и про вратарскую линию - какой красавец Джиджи Доннарумма! Это его время.

Он считает вас своим учителем. Вы знали?

Джанлуиджи Буффон: Знаю, но он не второй Буффон, а первый Доннарумма. Парень практически ничего не боится, смело идет на мяч, рискует. У него отличная скорость и реакция. Джиджи вынослив. Но главное, что отличает настоящего мастера от просто хорошего профи: он всегда абсолютно спокоен.

Какие команды запомнились вам на турнире?

Джанлуиджи Буффон: Датчане, бельгийцы, чехи, англичане. Хороших команд много, и было очень интересно наблюдать за играми в группе и плей-офф.

А кто разочаровал?

Джанлуиджи Буффон: Немцы сыграли очень слабо. Команду было не узнать. Наверное, еще добавлю в этот список Нидерланды.