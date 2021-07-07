Медведев проиграл Хуркачу в прерванном матче

Россиянин Даниил Медведев сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу в 1/8 финала Уимблдона. Ведя 2:1 по сетам, Медведев проиграл две партии подряд и вылетел с турнира - 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.

Эту игру можно с уверенностью поделить на до и после дождя, из-за которого она была прервана практически на сутки. До паузы россиянин выглядел свежее и намного увереннее соперника, которому удалось взять лишь один сет, и то на тай-брейке. Поединок был прерван при счете 4:3 в пользу Хуркача в четвертой партии. Казалось, особых проблем у Медведева быть не должно, но после возобновления встречи у Даниила посыпались ошибки, чем и воспользовался его оппонент.

Проиграв Хуркачу, Медведев не только вылетел с Уимблдона, но и потерял все шансы стать первой ракеткой мира по окончании соревнований в пригороде Лондона. Для того чтобы оказаться на вершине рейтинга, россиянину нужно было дойти до финала и, если бы там оказался Новак Джокович, победить его. Такой же шанс был у Даниила чуть ранее на "Ролан Гаррос" в Париже, однако он им тоже не воспользовался.

Из трех представителей России, пробившихся в 1/8 финала Уимблдона, борьбу продолжает только Карен Хачанов. Андрей Рублев, как и Медведев, ведя 2:1 по сетам, уступил своему сопернику (Мартону Фучовичу из Венгрии), а Хачанов в драматичной пятисетовой схватке одолел американца Себастьяна Корду - 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Канады Денис Шаповалов. К слову, ранее их пути пересекались лишь однажды - в 2019 году на Кубке Дэвиса. Сильнее тогда оказался Шаповалов.

Отметим, что все четвертьфинальные матчи Уимблдона состоятся сегодня. Пары выглядят следующим образом: Новак Джокович (Сербия) - Мартон Фучович (Венгрия), Карен Хачанов (Россия) - Денис Шаповалов (Канада), Роджер Федерер (Швейцария) - Хуберт Хуркач (Польша), Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Маттео Берреттини (Италия).