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07.07.2021 19:18
Рубрика: Спорт

Месси ответил Неймару, предрекшему Бразилии победу над Аргентиной

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на слова своего бывшего партнера по "Барселоне" Неймара, о том, что Бразилия легко переиграет его команду в финале Кубка Америки.

Фото: AFP/SILVIO AVILA
Аргентина вышла в финал Кубка Америки, обыграв Колумбию в серии пенальти

Месси и Неймар находятся в дружеских отношениях со времен выступления за "Барселону". Но перед решающим матчем Кубка Америки они обменялись высказываниями о предстоящей встрече.

Неймар заявил, что Аргентина - желаемый соперник, но Бразилия в решающем матче победит.

Месси в ответе другу не стал говорить громких слов. "Мы оба сыграем в финале, и слова Неймара - слова друга. Все ждали финал Аргентина - Бразилия. И я ожидаю равной и непростой игры", - заявил аргентинец, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Решающий матч Кубка Америки пройдет в ночь на 11 июля по московскому времени.

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