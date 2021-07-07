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07.07.2021 20:30
Рубрика: Спорт

Знакомый маршрут

Пилот "КАМАЗ-мастер" Сотников вновь лучший на ралли "Шелковый путь"
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Завершилось международное ралли "Шелковый путь". Участники многодневной гонки преодолели более трех с половиной тысяч километров по территории России и оказались на финише в Республике Алтай - в Горно-Алтайске.
Дмитрий Сотников установил уникальное достижение, став трехкратным победителем ралли "Шелковый путь". Фото: РИА Новости Дмитрий Сотников установил уникальное достижение, став трехкратным победителем ралли "Шелковый путь". Фото: РИА Новости
Дмитрий Сотников установил уникальное достижение, став трехкратным победителем ралли "Шелковый путь". Фото: РИА Новости

В зачете грузовиков равных не было экипажу команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова. На второй строчке по итогам гонки оказался его партнер по команде Антон Шибалов. Выигравший заключительный этап белорус Сергей Вязович на МАЗ стал третьим.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Отметим, что Сотников вышел на старт ралли на абсолютно новом грузовике с кабиной семейства К5. Экипаж под номером 501 не оставил шансов своим конкурентам, и Дмитрий установил уникальное достижение: 36-летний пилот стал единственным в истории международного ралли "Шелковый путь" трехкратным победителем гонки.

"Здорово, что дебют нашего автомобиля получился таким ярким - первая победа уже в первой гонке. Будем работать дальше. Мы собрали часть информации, продолжим тесты. Не все шло гладко, но я думаю, мы доведем машину и она будет чуть побыстрее. Ралли было похоже на спринтерский этап - все быстро, нельзя ошибаться, малейшая ошибка отбрасывала всех назад. Конечно, роль механиков в подготовке машины была очень важна, но она началась еще раньше, до ралли. Очень напряженно ребята работали и дома, и здесь, проявили большую самоотдачу. Технических поломок машина не имела, я думаю, это был залог успеха в нынешнем году", - сообщил Сотников журналистам.

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