Завершилось международное ралли "Шелковый путь". Участники многодневной гонки преодолели более трех с половиной тысяч километров по территории России и оказались на финише в Республике Алтай - в Горно-Алтайске.

В зачете грузовиков равных не было экипажу команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова. На второй строчке по итогам гонки оказался его партнер по команде Антон Шибалов. Выигравший заключительный этап белорус Сергей Вязович на МАЗ стал третьим.

Отметим, что Сотников вышел на старт ралли на абсолютно новом грузовике с кабиной семейства К5. Экипаж под номером 501 не оставил шансов своим конкурентам, и Дмитрий установил уникальное достижение: 36-летний пилот стал единственным в истории международного ралли "Шелковый путь" трехкратным победителем гонки.

"Здорово, что дебют нашего автомобиля получился таким ярким - первая победа уже в первой гонке. Будем работать дальше. Мы собрали часть информации, продолжим тесты. Не все шло гладко, но я думаю, мы доведем машину и она будет чуть побыстрее. Ралли было похоже на спринтерский этап - все быстро, нельзя ошибаться, малейшая ошибка отбрасывала всех назад. Конечно, роль механиков в подготовке машины была очень важна, но она началась еще раньше, до ралли. Очень напряженно ребята работали и дома, и здесь, проявили большую самоотдачу. Технических поломок машина не имела, я думаю, это был залог успеха в нынешнем году", - сообщил Сотников журналистам.