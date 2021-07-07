Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани

Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии состоится 8 октября на "Казань Арене" в столице Татарстана. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

До этого российская команда пройдет два домашних матча квалификации мирового первенства: 1 сентября в "Лужниках" примет сборную Хорватии, а 7 сентября в Волгограде сыграет с командой Мальты.

После трех туров сборная России набрала 6 очков и занимает в группе второе место вслед за командой Хорватии, которая имеет столько же баллов при лучшей разницу забитых и пропущенных мячей. Также в этой группе выступают команды Словении и Кипра.