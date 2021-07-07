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07.07.2021 09:27
Рубрика: Спорт

Байк - это для женщин!

Мотогонщицы опробовали новую трассу в Омской области
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 149(8500)
Кубок России по мотокроссу среди женщин в Таре (Омская область) прошел впервые. Местные автогонщики загорелись идеей создать мотодром международного уровня. И сделали это.
Кубок России по мотокроссу среди женщин в таре прошел впервые. Фото: Евгений Кармаев Кубок России по мотокроссу среди женщин в таре прошел впервые. Фото: Евгений Кармаев
Кубок России по мотокроссу среди женщин в таре прошел впервые. Фото: Евгений Кармаев

- Трасса соответствует всем современным стандартам. Хорошо подготовлена и безопасна для спортсменов. Мы уже ее проверили на зимнем кроссе сноубайков, теперь протестировали вновь. Здесь с успехом можно проводить гонки самого высокого уровня, - уверен судья международной категории Алексей Санников.

Фото: Владимир Карзаев
Нижегородские мотогонщики опять оказались на пьедестале "Моторинга"

Опробовать новый трек в Омскую область приехали спортсменки из шести регионов. Траектория трассы с крутыми поворотами, резкими подъемами и спусками позволяет сделать гонки весьма зрелищными. Девушки в шлемах демонстрируют виртуозное владение мотоциклом.

Лучшей стала представительница питерской школы Любовь Леонтьева. Бронзу завоевала спортсменка тарского клуба "Застава Ермака" Алина Дедюхина. Она рассказала, что папа привел ее в мотоклуб в четыре года. И теперь она соревнуется в том числе и со спортсменами-мужчинами.

В июле Тара примет международные соревнования на мотоциклах с колясками.

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