Мотогонщицы опробовали новую трассу в Омской области

Кубок России по мотокроссу среди женщин в Таре (Омская область) прошел впервые. Местные автогонщики загорелись идеей создать мотодром международного уровня. И сделали это.

- Трасса соответствует всем современным стандартам. Хорошо подготовлена и безопасна для спортсменов. Мы уже ее проверили на зимнем кроссе сноубайков, теперь протестировали вновь. Здесь с успехом можно проводить гонки самого высокого уровня, - уверен судья международной категории Алексей Санников.

Опробовать новый трек в Омскую область приехали спортсменки из шести регионов. Траектория трассы с крутыми поворотами, резкими подъемами и спусками позволяет сделать гонки весьма зрелищными. Девушки в шлемах демонстрируют виртуозное владение мотоциклом.

Лучшей стала представительница питерской школы Любовь Леонтьева. Бронзу завоевала спортсменка тарского клуба "Застава Ермака" Алина Дедюхина. Она рассказала, что папа привел ее в мотоклуб в четыре года. И теперь она соревнуется в том числе и со спортсменами-мужчинами.

В июле Тара примет международные соревнования на мотоциклах с колясками.