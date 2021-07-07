Еще в начале этого года об Аслане Карацеве никто не знал, но на Australian Open он выбил из турнирной таблицы нескольких игроков с мировым именем и вышел в полуфинал. А 24 апреля в Белграде сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Карацев - один из четырех россиян, попавших в основную сетку турнира Уимблдона, проходящего в Лондоне.

Казбек Карацев: К сражению на корте надо готовиться психологически, а не только технически. Фото: Владимир Аносов/РГ

Корреспонденты "РГ" разыскали во Владикавказе отца Аслана - Казбека Карацева, который сыграл огромную роль в карьере сына, и поговорили с ним о детстве теннисиста, о том, как ему удалось ворваться в турниры "Большого шлема" и о тяжелой психологической борьбе на корте.

С Казбеком Карацевым мы встретились во владикавказской школе тенниса "Асгард", где Аслан начинал заниматься. Сейчас здесь много ребят, которые пытаются повторить успех земляка под руководством отца спортсмена.

Восхождение Аслана в большом теннисе началось довольно позд- но - в 27 лет, до этого громких достижений у него не было. Но за последние полгода ему удалось доказать, что его победы не случайны. Карацева уже назвали одним из главных открытий нынешнего сезона турниров "Большого шлема".

Чтобы достичь в теннисе больших высот, нужны наличие таланта и очень хороших физических данных, а также финансовая обеспеченность

Казбек Карацев считает, что талант сына проявился поздно во многом из-за отсутствия финансовых возможностей для поездок на крупные турниры, свое влияние оказал и психологический настрой спортсмена. А способности к игре в теннис у Аслана были заметны еще в детстве.

- В два года у него любимым развлечением было брать ракетку для настольного тенниса и отбивать мячик от стенки, - рассказывает Казбек Карацев. - Ему это очень нравилось, и он мог так играть по несколько часов в день. А когда Аслану было почти три года, нашей семье пришлось уехать в Израиль. Однажды я вместе с ним и дочерью, которой было на тот момент уже десять лет, отправился в центр, где детей учили играть в большой теннис. Я хотел отдать туда свою старшую, но пока мы разговаривали с тренером, Аслан взял большую ракетку, мячик и пошел играть, отбивая подачи от стены. Он стал на корт, где занимались десятилетние дети. Посмотреть на него сбежались все посетители и персонал клуба, потому что двухлетний ребенок не может так играть. Тогда я понял, что у моего сына талант. Детей там принимали на обучение с пяти лет, но для Аслана сделали исключение.

Беседуя с нами, Казбек Карацев успевает следить за игрой школьников, которых тренирует.

- Здесь есть несколько ребят, которые подают большие надежды, - рассказывает он. - Например, 16-летняя Алина Козаева недавно выиграла Российский теннисный тур в своей возрастной группе. Но надо понимать, что теннис - специфический вид спорта. Чтобы в нем достичь больших высот, нужны наличие таланта и очень хороших физических данных, а также финансовая обеспеченность. Теннис - дорогой вид спорта. Поездка на турнир обходится иногда в тысячу долларов, а такие деньги выложить может не каждая семья. Да, когда игрок достигает высокого уровня, начинает неплохо зарабатывать, но до этого уровня надо еще дорасти. Получается не у всех.

Во владикавказской школе тенниса занимаются ребята, которые могут повторить успех своего знаменитого земляка. Фото: Владимир Аносов/РГ

По словам Казбека Карацева, именно психологический настрой долгое время не позволял Аслану ворваться в число топовых игроков, при том что техника у него была уже на высоком уровне (например, скорость мяча при подаче - 210 километров в час). Однако из-за любых проигрышей он сильно расстраивался и не мог хорошо выступать дальше. В конце концов ему удалось кардинально изменить отношение к игре, и на мировых кортах зажглась новая звезда.

- К сражению на корте надо готовиться психологически, а не только технически, - считает Казбек Карацев. - Часто именно психологическая устойчивость - залог победы. Аслан проиграл Новаку Джоковичу в Австралии и, казалось бы, не должен был выиграть и в Белграде. Но ведь выиграл. Спортсмен должен выходить на корт и быть готовым в первую очередь морально. Эта задача тренера.

Скорость мяча при подаче Аслана Карацева достигает 210 километров в час. Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Во владикавказской школе "Асгард", где начинал свою карьеру Карацев, сейчас идут интенсивные тренировки, конечно, не перед турнирами мирового уровня, но их важность от этого не меньше. Для поддержания боевого настроя на стенах академии развешаны плакаты с надписями: "Мы становимся крепче там, где ломаемся. Борись, даже если кажется, что проигрываешь!"

Может быть, именно на местных кортах уже играют будущие большие чемпионы, которые пока об этом еще не знают.

Заработал миллион долларов

По данным экспертов, в нынешнем сезоне Аслан Карацев уже успел заработать миллион долларов. Это в два раза больше, чем за все предыдущие годы карьеры. Ворвавшись, словно ракета, в полуфинал Australian Open, он получил призовые в размере 653 225 долларов. Чуть позже вместе с другим россиянином - Андреем Рублевым - Аслан выиграл соревнование ATP-250 в Дохе в парном разряде. Наградой стал приз в 19 235 долларов. Затем через неделю Карацев завоевал и свой первый титул ATP в одиночном разряде - на турнире категории 500 в Дубае. Эта победа принесла ему 149 490 долларов.

В Белграде Аслан преподнес своим болельщикам, пожалуй, самый запоминающийся на сегодняшний день сюрприз - в полуфинале обыграл первую ракетку мира и хозяина корта Новака Джоковича. Правда, титул добыть не получилось, так как успех не удалось повторить в финале. Тем не менее Аслан смог заработать в Сербии 70 944 доллара.

Сейчас он входит в топ-10 теннисистов по полученным призовым в 2021 году, а также считается третьей ракеткой России. Впереди него только Даниил Медведев и Андрей Рублев.