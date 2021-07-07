Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв по пенальти Испанию

Первый тайм лондонского матча, впрочем, как и весь поединок, прошел под диктовку испанцев. Команда Луиса Энрике чаще атаковала, больше угрожала воротам, да и мячом владела почти все игровое время.

Однако первыми в этой встрече отличились итальянцы: на 60-й минуте Федерико Кьеза точным ударом в угол поразил ворота Унаи Симона. Пропустив, "красная фурия" активизировалась. Луис Энрике сделал несколько замен, одна из которых стала успешной. Речь о форварде "Ювентуса" Альваро Морате, который на 80-й минуте сравнял счет, реализовав выход один на один с Джанлуиджи Доннарумой.

В дополнительное время испанцы создали несколько моментов, но огорчить во второй раз соперника не смогли. В итоге все решилось в серии пенальти, в которой у итальянцев промахнулся только Мануэль Локателли, а у "красной фурии" - Дани Ольмо и Мората.

В финале 11 июля на лондонском "Уэмбли" Италия встретится с победителем пары Англия/Дания. Матч между "львами" и скандинавами состоится в среду.