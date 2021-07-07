Шубенков и другие россияне уже участвуют в международных легкоатлетических турнирах

Сняв с себя подозрения в употреблении допинга, экс-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков впервые за долгое время стартовал на этапе "Бриллиантовой лиги" имени Иштвана Гулаи в Венгрии. Для первого раза и третье место с результатом 13.19 сек. выглядит неплохо. Первым финишировал американец Грант Холлоуэй - 13.08 сек.

Еще два призовых места у российских прыгунов в высоту Ильи Иванюка и Михаила Акименко - оба взяли 2 м 33 см, но Иванюк опередил коллегу по олимпийской сборной по попыткам. Победил - 2 м 37 см - белорус Максим Недосеков, повторивший лучший результат сезона в мире, показанный 17 мая на чемпионате Смоленской области тем же Иванюком.

Этот этап лиги - особенный. Он проводится в память о прекрасном венгерском журналисте, генеральном секретаре Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС) Иштване Гулаи. Венгр затем сменил профессию, стал генеральным секретарем Международной федерации легкой атлетики. Человек, хорошо относящийся к нашей стране, был инициатором включения в календарь новых и новых состязаний.