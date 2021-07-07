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07.07.2021 13:21
Рубрика: Спорт

СМИ: Правительство Японии введет в Токио режим чрезвычайной ситуации

Текст: Максим Домчев
Фото: Hiro Komae/AP Фото: Hiro Komae/AP
Фото: Hiro Komae/AP

Почти за две недели до старта Летний Олимпийских игр в Токио планируется ввести чрезвычайное положение из-за увеличения числа заболевших коронавирусом.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает издание Tokyo Shimbun, по состоянию на 7 июля число заболевших в городе достигло отметки в 920 человек в сутки, что почти вдвое больше, чем в конце июня. Сообщается о том, что правительство Японии и местные власти, помимо Токио, намерены ввести режим чрезвычайного положения еще в трех соседних префектурах - он продлится до начала августа.

Ожидается ужесточение уже действующих мер, призванных сдержать распространение заболевания.

23 июля в Токио должны стартовать Летние Олимпийские игры. В случае объявления полномасштабного чрезвычайного положения зрители, как утверждает The Japan Times, не будут допущены на трибуны. При этом об отмене Игр речи не идет - спортсмены и представители команд уже прибывают в японскую столицу.

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