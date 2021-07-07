Сын Кости Цзю защитил титул чемпиона WBO

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу россиянина Константина Цзю - Тим, одержал 19-ю победу на профессиональном ринге.

В среду Тимофей Цзю проводил защиту чемпионского пояса WBO Global в первом среднем весе. Его соперником был представитель Австралии Тим Спарк.

Поединок продлился совсем недолго - в третьем раунде Цзю-младший отправил своего соперника в нокаут. Таким образом, он одержал 19-ю победу на профессиональном ринге в 19-ти боях, и в 15-ти из них они были досрочными.

После этого боя он вызвал на поединок россиянина Магомеда Курбанова. Цзю находится на первой позиции в рейтинге WBO, а Курбанов - на второй.

"Чемпионы, я за вами иду. Это моя арена, мне все очень понравилось", - приводит слова Цзю РИА Новости.