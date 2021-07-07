В Российской федерации баскетбола разъяснили нюансы олимпийской заявки

Накануне Олимпийский комитет России (ОКР) обнародовал полный список спортсменов для участия в летних Играх в Токио. Однако "РГ" сразу отметила, что здесь есть некоторые процедурные нюансы и состав на самом деле не окончательный. В Российской федерации баскетбола (РФБ) эти тонкости разъяснили подробно.

Согласно документам ОКР, в составе сборных России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 должны выступить: мужчины - Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров; женщины - Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова. Но данный перечень является необходимой процедурной формальностью, до старта олимпийского турнира по баскетболу 3х3 (24 июля) он может поменяться наполовину.

Окончательные составы, а в баскетбол 3х3 можно играть вчетвером, то есть с одним запасным, выходящим на площадку по ходу игры на замену, будут понятны за сутки до старта соревнований по этому виду спорта, то есть только 23 июля. По версии РФБ и главных тренеров команд, основной кандидатский список у женщин совпадает с документом ОКР, а вот у мужчин он отличается на две фамилии - те же Писклов, Шаров, но вместо Зуева и Карпенкова - Борис Логачев и чемпион Европы-2007, бронзовый призер Олимпиады-2012 по классическому варианту игры (5х5) Антон Понкрашов. Расхождения в списках подробно объяснил руководитель Департамента национальных сборных РФБ Олег Ушаков:

- Регламент Международной федерации баскетбола, или по-русски сокращенно ФИБА, в отношении соревнований по дисциплине 3х3 довольно специфический. В процессе формирования состава на Олимпиаду есть три этапа: 5 июля - регистрация первой четверки игроков, 19 июля - возможность добавления двух резервных игроков, в этот момент формируется итоговая шестерка кандидатов. И уже 23 июля на техническом совещании в Токио определяется финальный состав на Игры. В шестерке действует правило обязательного присутствия четырех игроков из топ-10 национального рейтинга, датированного 21 июня, а также возможность добавления двух игроков из-за пределов десятки, которых можно зарегистрировать не позднее 5 июля. У мужчин часть кандидатов не входит в десятку, соответственно внести их в расширенный состав можно было только сейчас. Именно с этим связана подача фамилий тех игроков, которые опубликованы на официальных сайтах Олимпиады, ФИБА и ОКР. А вовсе не потому, что названные игроки ближе к попаданию в итоговый состав. Эта четверка не является предварительным составом: правильнее сказать, что это лишь часть общей заявки. У нас в женской команде весь список кандидатов входит в десятку национального рейтинга, поэтому у тренерского штаба есть возможность на каждом этапе называть актуальные фамилии. Плюс надо добавить, что у ОКР есть свои правила, дедлайны, то есть более ранняя процедура обнародования состава делегации.