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07.07.2021 01:47
Рубрика: Спорт

Олимпийская команда

В состав нашей сборной на летние Игры в японском Токио вошли 335 спортсменов
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 147(8498)
Олимпийский комитет России (ОКР) объявил полный состав всей нашей команды для выступления на открывающихся 23 июля ХХХII летних Играх в японском Токио. Всего во внушительном списке 335 спортсменов - 150 мужчин и 185 женщин.
Рекомендованная одним из двух наших знаменосцев саблистка Софья Великая выиграла командное "золото" Рио-2016. Фото: РИА Новости Рекомендованная одним из двух наших знаменосцев саблистка Софья Великая выиграла командное "золото" Рио-2016. Фото: РИА Новости
Рекомендованная одним из двух наших знаменосцев саблистка Софья Великая выиграла командное "золото" Рио-2016. Фото: РИА Новости

В отдельных видах спорта замены еще возможны, но только по особым форс-мажорным обстоятельствам, оговоренным регламентами соответствующих международных федераций по видам спорта.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Asahi: Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей

Россияне завоевали очень большое количество олимпийских лицензий, но вовсе не абсолютное. В Токио наши спортсмены вообще не выступят в футболе, хоккее на траве, бейсболе, его женской разновидности софтболе, гольфе, скейтбординге, серфинге. Из-за сомнительного характера санкций от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предельно ограничено (вовсе не по спортивному принципу) наше общее представительство в легкой атлетике, где только 10 спортсменов, и тяжелой атлетике (два участника).

Тем не менее, несмотря на все искусственные препоны и отдельные спортивные неудачи в квалификационном цикле, наша делегация на Олимпиаде будет одной из самых мощных как по количественному, так и по качественному составу.

Как уже сообщалось, исполком ОКР рекомендовал штабу нашей делегации на Играх (руководитель - Андрей Конокотин) доверить почетное право нести знамя команды олимпийским чемпионам волейболисту Максиму Михайлову и Софье Великой. Заметим, что у Михайлова в домашней коллекции "золото" Лондона-2012, а Великая отличилась в Рио-де-Жанейро четыре года спустя. Но самой титулованной в сборной будет мастер синхронного плавания Светлана Ромашина - у нее пять высших наград летних Игр, начиная с Пекина-2008.

Если брать статистику по тем, кто из состава нашей нынешней сборной демонстрирует чудеса спортивного долголетия, то здесь надо выделить корифея стендовой стрельбы Алексея Алипова и конницу Инессу Меркулову. Первый поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала почета еще в Афинах-2004, а наезднице Инессе Викторовне в ноябре прошлого года исполнилось 56 лет. На контрасте: самая юная - Виктория Листунова из сборной страны по спортивной гимнастике. Чемпионка Европы-2021 в абсолютном первенстве 2005 года рождения, 16 лет ей исполнилось в минувшем мае.

Триумфатор Игр-2012 Максим Михайлов стал преемником Сергея Тетюхина, который нес знамя пять лет назад. Фото: РИА Новости

По отдельным видам спорта самый внушительный состав у национальной сборной по плаванию - 37 спортсменов, а вот в турнире по карате только одна россиянка - Анна Чернышева, выступающая в самой легкой олимпийской весовой категории до 55 кг.

Соревнования по программе Олимпиады начнутся 21 июля, за два дня до церемонии торжественного открытия. Матчи предварительного этапа проведут футболисты и софтболистки. Однако, поскольку российских команд в этих видах нет, первыми в борьбу из наших по хронологии должны вступить либо девушки-лучницы, либо кто-то из сборной по академической гребле, в зависимости от еще не опубликованного точного расписания предварительных заездов. По времени Токио это будет 8.30 - 9.00 утра 23 июля, еще до открытия Игр (по московскому времени - в 2.30 - 3.00 в ночь с 22 на 23 июля).

Тем временем

Вчера стало известно, что по решению японских организаторов Игр и Международного олимпийского комитета (МОК) торжественные церемонии открытия и закрытия главного спортивного форума планеты (23 июля и 8 августа соответственно) по соображениям ковидной безопасности планируется провести вообще без зрителей. На трибуны Национального стадиона в Токио будут допущены только VIP-персоны - представители МОК и самые почетные гости. Официально об этом должны объявить 8 июля. Соревнования на других, менее вместительных спортивных объектах болельщики посещать смогут.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио