В Токио хотят еще сократить количество зрителей на Играх-2020

8 июля в Токио должен прибыть президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Ожидается, что с его участием сегодня же пройдет встреча, посвященная допустимому количеству зрителей на соревнованиях на Олимпиаде на фоне коронавирусной ситуации в Японии.

А ситуация эта не улучшается. Как сообщает издание "Санкэй", в среду в городе было зафиксировано 920 случаев заражения ковидом - антирекорд с начала мая. Сейчас в Токио действует режим усиленных мер по противодействию коронавирусу, который должен был закончиться 11 июля. Правительство собирается не то что его продлять, а вообще ввести режим чрезвычайной ситуации. Но, как ранее подчеркивал Бах, Олимпиада состоится даже в условиях ЧС. Поэтому в Токио ищут другие пути для снижения риска. Один из способов - сокращение числа зрителей на трибунах. Еще в марте было принято решение, что Игры-2020 пройдут без иностранных зрителей. 21 июня ограничили допустимое количество местных зрителей на трибунах до 10 тысяч, причем заполняемость объектов не должна превышать 50 процентов. Теперь эти цифры хотят урезать уже до 5 тысяч. Из-за постоянных сокращений никак не может пройти повторная лотерея уже купленных билетов. Более того, некоторые соревнования хотят провести вообще без единого зрителя, что, конечно, удручает.

Вместо режима усиленных мер в Токио могут ввести режим чрезвычайной ситуации

Наконец, без простых болельщиков, скорее всего, состоится Церемония открытия. На трибуны пустят только ВИП-гостей, да и то не больше 10 тысяч. Как это будет смотреться с беговых дорожек Японского национального стадиона, по которым предстоит пройти делегациям атлетов, представить сложно.

Между тем

Российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный тест на мельдоний. Оба вошли в состав олимпийской сборной, но в итоговом списке, опубликованном Олимпийским комитетом России накануне, их нет. Положительными оказались тесты, взятые во внесоревновательный период - 17 июня. В Федерации гребного спорта России не исключают, что с допинг-пробами атлетов могла произойти ошибка. Моргачева и Сорина в Токио заменят Никита Еськин и Александр Матвеев.