В заявлении подчеркивается, что решение о расторжении соглашения со штабом Черчесова было принято РФС и тренером совместно.

Этому предшествовало неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы, где команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф. После турнира технический комитет РФС поставил неудовлетворительную оценку работе штаба Черчесова на Евро-2020, однако выразил доверие специалисту. Сам тренер с данной оценкой не согласился и заявил, что в отставку уходить не собирается.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал глава РФС Александр Дюков.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.