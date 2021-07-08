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08.07.2021 15:49
Рубрика: Спорт

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Текст: Максим Домчев
Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов договорились о расторжении контракта. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что решение о расторжении соглашения со штабом Черчесова было принято РФС и тренером совместно.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
10 ярких фраз Черчесова на пресс-конференции по итогам Евро-2020

Этому предшествовало неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы, где команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф. После турнира технический комитет РФС поставил неудовлетворительную оценку работе штаба Черчесова на Евро-2020, однако выразил доверие специалисту. Сам тренер с данной оценкой не согласился и заявил, что в отставку уходить не собирается.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал глава РФС Александр Дюков.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

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